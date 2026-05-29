България

Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

Депутатите ще разгледат и промени, свързани с избора и мандатите на членовете на КПК

29 май 2026, 07:31
Източник: БТА

О чаква се парламентът да обсъди на второ четене законопроекта за създаване на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като точката да бъде включена днес в дневния ред.

На първо четене: НС отново създаде Комисия за противодействие на корупцията

Вчера по време на пленарното заседание Искра Михайлова („Възраждане“) съобщи, че парламентарните групи са получили имейл за две извънредни точки, които ще разгледат на следващия ден в Народното събрание. 

В петък в пленарната зала ще се гледат тежки законопроекти – за Комисията за противодействие на корупцията и за водите, каза Стою Стоев („Продължаваме промяната“) на заседанието на Временната комисия по правни въпроси в сряда. Тогава членовете на комисията обсъдиха и приеха на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията, в който е разписано създаването на КПК.

Обсъжда се законопроектът за противодействие на корупцията

Предлага се КПК да се състои от петима членове – един да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента, по един да избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, и един - от Висшия адвокатски съвет.

На заседанието на временната комисия беше прието сроковете за обжалване на решения по избор на членове на КПК да бъдат съкратени от седем на три дни, както и за членове на комисията да се предлагат хора, чиято възраст позволява да завършат петгодишния си мандат, преди да навършат 65 години.

В дневния ред на днешното пленарно заседание е предвиден редовен парламентарен контрол. На въпроси и питания на депутати ще отговарят вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министрите Пламен Абровски, Росица Карамфилова – Благова, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Катя Ивкова и Иван Шишков.

Източник: БТА/Теодора Цанева, Лилия Йорданова    
Народно събрание Комисия за противодействие на корупцията КПК законопроект парламентарен контрол политика правни въпроси законодателство депутати България
