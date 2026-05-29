Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

О чаква се парламентът да обсъди на второ четене законопроекта за създаване на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като точката да бъде включена днес в дневния ред.

Вчера по време на пленарното заседание Искра Михайлова („Възраждане“) съобщи, че парламентарните групи са получили имейл за две извънредни точки, които ще разгледат на следващия ден в Народното събрание.

В петък в пленарната зала ще се гледат тежки законопроекти – за Комисията за противодействие на корупцията и за водите, каза Стою Стоев („Продължаваме промяната“) на заседанието на Временната комисия по правни въпроси в сряда. Тогава членовете на комисията обсъдиха и приеха на второ четене законопроекта за противодействие на корупцията, в който е разписано създаването на КПК.

Предлага се КПК да се състои от петима членове – един да се избира от Народното събрание, един да се назначава от президента, по един да избират общите събрания на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, и един - от Висшия адвокатски съвет.

На заседанието на временната комисия беше прието сроковете за обжалване на решения по избор на членове на КПК да бъдат съкратени от седем на три дни, както и за членове на комисията да се предлагат хора, чиято възраст позволява да завършат петгодишния си мандат, преди да навършат 65 години.

В дневния ред на днешното пленарно заседание е предвиден редовен парламентарен контрол. На въпроси и питания на депутати ще отговарят вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министрите Пламен Абровски, Росица Карамфилова – Благова, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Катя Ивкова и Иван Шишков.