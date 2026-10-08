България

Парламентът изслушва Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски

Депутатите обсъждат и промени в законите за държавните резерви и чистотата на атмосферния въздух

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 30 минути / 8 октомври 2026, 07:12
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П арламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за данни за порочни практики при обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и за информация, свързана с финансирането на полети на Делян Пеевски. Изслушването е втора точка от дневния ред на депутатите, а предложението е внесено от „Прогресивна България“.

Отложиха изслушването на Демерджиев в НС заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив

От министъра се очаква да представи наличната информация за насочването на средства, платени по такива обществени поръчки, към финансиране на полети на Пеевски, размера на разходите, начина на тяхното фактуриране, лицата, които са ги платили, както и данни за свързани с тях лица.

Първа точка в дневния ред е законопроект за промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесен от Министерския съвет.

С промените се предлага да бъде създаден правен механизъм за достъп на юридически лица, на които е възложена военновременна задача и които имат разрешение за съответния вид военно изделие, до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

  • Други точки в дневния ред

Депутатите ще разгледат на второ четене и законопроект за промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет.

Предстои и гласуване на законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. Документът е подписан на 21 ноември 2025 г. в София.

  • Днешното пленарно заседание започна с декларации

От „Прогресивна България“ направиха декларация във връзка с делото срещу Ива Михайлова в Кочани.

От „Възраждане“ поставиха акцент върху Международния ден за информираност за дислексия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Лилия Йорданова    
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