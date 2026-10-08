Парламентът изслушва Демерджиев за мантинелите и полетите на Пеевски

Данните са ужасяващи, фентанил в 94% от хвърлените спринцовки в Пловдив

„Става дума за бактерия, не за вирус“: Проф. Илиев обясни колко опасна е белодробната чума

Ивайло Мирчев: Има свидетел, който твърди, че атаката в Черно море е извършена с руски дрон

Явор Гечев: Напрежението в Черно море вече влияе на транспорта и застраховането

Удар срещу фентанила в Пловдив: Събарят тайни наркодепа и скривалища на дилъри в "Столипиново"

П арламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за данни за порочни практики при обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и за информация, свързана с финансирането на полети на Делян Пеевски. Изслушването е втора точка от дневния ред на депутатите, а предложението е внесено от „Прогресивна България“.

Отложиха изслушването на Демерджиев в НС заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив

От министъра се очаква да представи наличната информация за насочването на средства, платени по такива обществени поръчки, към финансиране на полети на Пеевски, размера на разходите, начина на тяхното фактуриране, лицата, които са ги платили, както и данни за свързани с тях лица.

Първа точка в дневния ред е законопроект за промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесен от Министерския съвет.

С промените се предлага да бъде създаден правен механизъм за достъп на юридически лица, на които е възложена военновременна задача и които имат разрешение за съответния вид военно изделие, до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

Други точки в дневния ред

Депутатите ще разгледат на второ четене и законопроект за промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесен от Министерския съвет.

Предстои и гласуване на законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия. Документът е подписан на 21 ноември 2025 г. в София.

Днешното пленарно заседание започна с декларации

От „Прогресивна България“ направиха декларация във връзка с делото срещу Ива Михайлова в Кочани.

От „Възраждане“ поставиха акцент върху Международния ден за информираност за дислексия.