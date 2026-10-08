Две земетресения разтърсиха Япония в рамките на часове

Д ве земетресения разтърсиха Източна Япония в рамките на около три часа рано в четвъртък. Трусовете са усетени в префектурите Чиба и Ибараки, но не са предизвикали цунами, съобщи Японската метеорологична агенция.

Земетресение разлюля Япония, обявиха опасност от цунами

Първото земетресение е регистрирано в 4:13 ч. местно време в североизточната част на префектура Чиба. То е било с предварителен магнитуд 4,8 и е станало на дълбочина около 50 километра.

Най-силно трусът е усетен в град Асахи, където е отчетена интензивност 4 по японската седемстепенна скала на сеизмичната интензивност. Земетресението е било усетено и в съседни райони, включително в префектура Ибараки.

Силно земетресение разтърси Япония

Около три часа по-късно, в 7:14 ч., второ земетресение с магнитуд 4,0 е регистрирано в префектура Ибараки. Епицентърът е бил на дълбочина около 60 километра, а в град Хитачиомиya е отчетена интензивност 3.

Няма данни за сериозни щети или пострадали при двата труса.

Новите земетресения идват на фона на поредица от трусове в Източна Япония през последните седмици.

На 1 октомври земетресение с магнитуд 5,1 разтърси североизточната част на Чиба. Няколко дни по-рано, на 29 септември, в Източна Япония беше регистриран трус с магнитуд 4,9.

Ново силно земетресение в Япония, има предупреждение за цунами

По-силно земетресение с магнитуд 5,9 беше регистрирано в региона на 23 август. Тогава над 40 души бяха ранени в Токио.

Япония се намира в една от най-активните сеизмични зони в света и често е засегната от земетресения с различна сила. Японските власти следят внимателно сеизмичната активност, особено след по-силни трусове.