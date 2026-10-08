Прокуратурата възложи проверка на мантинелите на „Хемус“

С офийската градска прокуратура (СГП) е възложила на ГД „Национална полиция“ към МВР проверка по сигнал на Института за пътна безопасност, свързан с монтажа на мантинели на 36-ия километър на автомагистрала „Хемус“.

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Проверката е разпоредена след медийни публикации, в които са изложени твърдения за несъответствия при монтажа на ограничителната система и за възможен риск за безопасността на движението.

Полицията трябва да изясни обстоятелствата около доставката и монтажа на съоръженията, както и дали те отговарят на техническите изисквания.

Ще бъде проверено и какъв контрол е осъществен при изпълнението на дейностите и какви плащания са извършени.

В рамките на проверката ще бъде изискана необходимата документация и ще бъдат снети сведения от представители на компетентните институции и дружества.

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Срокът за приключване на проверката е един месец. След това материалите ще бъдат докладвани на СГП, която ще прецени какви последващи действия да предприеме.