Свят

Южна Корея предлага медицинска помощ на КНДР, Ким Йо-чен я отхвърли

До края на ноември Сеул планира да изпрати над 1400 медицински артикула в Пхенян.

8 октомври 2026, 09:43
Южна Корея предлага медицинска помощ на КНДР, Ким Йо-чен я отхвърли
Ким Йо-чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Пхенян   
Източник: БТА
  • Ким Йо-чен отхвърли медицинската помощ от Южна Корея, определи я като „политическа провокация“ и нарушение на севернокорейския суверенитет.
  • Сеул планира да изпрати над 1400 медицински артикула за около 6,8 млн. долара.
  • Отношенията между двете Кореи остават напрегнати.

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, разкритикува плановете на Южна Корея да предостави медицинска помощ на Пхенян, определяйки ги като „политическа провокация“ и нарушение на суверенитета на страната, предаде Ройтерс.

Ким критикува Сеул за това, че публично е обявил усилията си да се ползва с изключение от страна на ООН по отношение на санкциите срещу Северна Корея, наложени заради ядрената и ракетната ѝ програма, за да предостави медицинска помощ на Пхенян.

Изявлението ѝ бе разпространено от севернокорейската държавна агенция КЦТА. По нейните думи Южна Корея е „обидила“ страната ѝ с твърденията за недостиг на лекарства и медицинско оборудване и за влошаващото се здравословно състояние на населението на КНДР.

„Враждебният характер на отношенията между двете Кореи и същността на Южна Корея никога няма да се променят“, заяви сестрата на лидера, като добави, че позицията на Северна Корея е, че „няма какво да дава или да получава“ от Южна Корея.

Северна Корея: Никога няма да приемем това

Ким Йо-чен, която е висш ръководен кадър на управляващата Корейска трудова партия, заяви, че предложението за помощ от Сеул цели да демонстрира „добрата воля“ на Южна Корея, показно контрастирайки на отказа на Пхенян да приеме помощта. Тя определи инициативата като политически мотивирана схема.

Става дума за плана, по който през май за Сеул вече бе направено изключение от ООН относно санкциите срещу Северна Корея, за да се изпрати медицинско оборудване на стойност около 6,8 милиона долара в болница в Пхенян, съобщиха южнокорейски медии. Планът предвижда до края на ноември да бъдат изпратени над 1400 медицински артикула, включително диагностично и хирургическо оборудване.

Според съобщенията обаче южнокорейското Министерство на обединението е уточнило, че предложението все още подлежи на консултации със Северна Корея.

Южнокорейският президент И Дже-мьон се стреми да възобнови диалога със Северна Корея и да разшири хуманитарното сътрудничество въпреки многократните откази от страна на Пхенян.

Хитрата игра на Ким и сестра му да разделят Сеул и САЩ

Ким Йо-чен свърза въпроса с медицинската помощ и с неотдавнашен спор около взрив на мина, като обвини Сеул, че едновременно предлага хуманитарна помощ и изостря напрежението заради инцидента, при който миналия месец бяха ранени южнокорейски военнослужещи близо до демилитаризираната зона.

„Ако наистина има желание за възстановяване на отношенията между двете Кореи, Южна Корея трябва първо да покаже уважение, съобразителност и искреност във всяка своя дума и действие“, заяви тя.

Сеул твърди, че взривът е дошъл от севернокорейски мини, и предупреди за дипломатически и военни ответни мерки. Пхенян отрича да е поставял мините и определи твърденията като измислица.

Южнокорейското Министерство на обединението каза, че Сеул няма да се „влияе от всяко развитие“ в реакцията на Северна Корея и ще продължи усилията си за намаляване на недоверието между двете Кореи.

Източник: БТА, Елена Инджева    
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