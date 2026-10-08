Стачка парализира транспорта в Белгия: МВнР с предупреждение към българите

Д ейността на обществения транспорт в Белгия ще бъде сериозно нарушена в петък, 9 октомври, и понеделник, 12 октомври 2026 г. заради стачни действия, организирани от различни синдикати. За това предупреждава Министерството на външните работи (МВнР).

Българското дипломатическо ведомство препоръчва на гражданите, които се намират или планират пътуване до Белгия, да се съобразят с очакваните затруднения и да следят актуалната информация на транспортните оператори.

Какво ще се случи с транспорта

В Брюксел операторът на градския транспорт STIB предупреждава за възможни смущения в обслужването.

В 6:00 часа сутринта в съответните дни ще бъде обявено кои линии ще работят. Актуална информация за движението може да бъде получена на сайта или чрез мобилното приложение на STIB.

При железопътния транспорт ограниченията ще започнат в 22:00 часа в неделя, 11 октомври, и ще продължат до края на понеделник, 12 октомври, когато ще бъде изпълнен последният влак.

Железопътната компания SNCB съобщи, че подготвя алтернативен график на движение за периода на стачните действия.

Сериозни нарушения се очакват и в обслужването на местния транспорт във Фландрия. Операторът De Lijn също предупреждава пътниците за възможни промени и прекъсвания на част от услугите.

Към кого да се обърнат българските граждани

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се свържат с Посолството на България в Брюксел на:

+32 2 374 47 88

+32 2 374 08 66

+32 2 375 86 50

Дежурният телефон в извънработно време е:

+32 473 981 042

Електронните адреси на посолството са:

Embassy.Brussels@mfa.bg

Consular.Brussels@mfa.bg

При бедствени ситуации на разположение денонощно са телефоните:

+359 2 948 24 04

+359 2 971 38 56

+359 893 339 616

Гражданите могат да потърсят съдействие и на електронния адрес crisis@mfa.bg.

МВнР с препоръка към пътуващите

От външното министерство препоръчват на българските граждани, които пътуват или временно или постоянно пребивават в чужбина, да се регистрират в рубриката „Пътувам за…“ на сайта на МВнР и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“.

Това улеснява оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от дипломатическите представителства при възникване на спешна необходимост.

През юни тази година в Белгия също имаше стачни действия, които доведоха до сериозни нарушения във въздушния транспорт. Тогава служители на компанията за контрол на въздушния трафик „Скайс“ (Skeyes) стачкуваха, което засегна въздушния трафик в страната.