Молдова изгражда защитни убежища по границата с Украйна заради руските дронове

М олдова планира да изгради защитни убежища на граничните пунктове с Украйна, в които граничари и хора от близките райони да могат да се укриват при навлизане на дронове.

Това заяви молдовският вътрешен министър Даниела Мисайл-Никитин, съобщи „Киев Индипендънт“.

Решението идва на фона на зачестилите през последните седмици случаи на нарушаване на молдовското въздушно пространство от дронове.

Защитните съоръжения ще осигуряват убежище при опасност от атаки с дронове и ще бъдат разположени на контролно-пропускателни пунктове по границата с Украйна, заяви Мисайл-Никитин пред молдовската медия NewsMaker.

Освен изграждането на новите съоръжения част от молдовските граничари, които в момента са разположени от украинската страна на границата при пунктовете „Крива“ и „Паланка“, ще бъдат преместени на молдовска територия.

Украинските власти също водят разговори със съседни държави за преструктуриране на граничните операции с цел подобряване на сигурността и улесняване на преминаването през границата на фона на зачестилите навлизания на дронове, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий.

По време на пълномащабната война на Русия срещу Украйна дронове неколкократно са падали на територията на Молдова, като през последните две седмици са регистрирани няколко подобни случая.

Снаряд, изстрелян по време на руска атака срещу Украйна на 5 октомври, е рикоширал и е ударил пътнически автобус и гранична кабина на пункта Паланка-Маяки-Удобне. При инцидента леко е пострадал граничар, съобщи молдовската Гранична полиция.

„Средата за сигурност около Молдова стана по-трудна. Руските дронове и ракети представляват сериозен риск за нашето население и инфраструктура“, заяви молдовският премиер Василе Тофан.

При друга руска атака срещу Украйна през нощта на 3 октомври пет руски въздушни средства, сред които ракети „Бандерол“ и дронове, са нарушили въздушното пространство на Молдова и са се взривили на нейна територия, заяви президентът Мая Санду.

„Войната на Русия опасно достига до Молдова“, написа Санду в социалните мрежи на 3 октомври и добави, че „Москва излага на риск човешки животи в цяла Европа и трябва да бъде спряна“.

Молдовското въздушно пространство беше нарушено от дронове и на три отделни пъти на 30 септември, докато Русия извършваше продължителна атака срещу Украйна.