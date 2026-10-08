Сидни Суини се оказа роднина на Мерилин Монро

29-годишната звезда от сериала „Еуфория“ Сидни Суини, която често бива сравнявана с покойната холивудска икона Мерилин Монро, всъщност се оказва нейна роднина. Това показва ново проучване на платформата за генеалогия MyHeritage, пише Page Six.

Според данните от изследването двете актриси са девети братовчедки с девет поколения разлика по бащина линия. Бащата на Суини, Стивън Суини, и бащата на Монро, Чарлз Стенли Гифорд, са преки потомци на Езра Пери - ранен заселник в Сандуич, Масачузетс, живял през 17-и век.

Sydney Sweeney revealed to be related to Marilyn Monroe https://t.co/yc9RN8g8y7 https://t.co/PGGOy7Iu2j — Page Six (@PageSix) October 7, 2026

Суини никога не е крила възхищението си от Монро, която си отива от този свят през 1962 г. едва на 36-годишна възраст. През февруари, по време на Международния филмов фестивал в Санта Барбара, актрисата се появи с винтидж рокля, вдъхновена от визията на звездата от „Някои го предпочитат горещо“.

Прилепналият по тялото тоалет на дизайнерката Сеил Чапман с паднали рамене и набирания в талията е почти идентичен с роклята, с която Монро позира за корицата на списание Life на 7 април 1952 г.

Суини използва визията на легендата от Златния век на Холивуд и за премиерата на филма „Прислужницата“ през декември 2025 г. Тогава тя заложи на рокля по поръчка от Galia Lahav, напомняща за емблематичния бял тоалет на Монро от „Проклятието на седмата година“ (1955 г.).

Месец по-рано звездата от „Кристи“ се появи на червения килим на наградите „Губернатор“ с дръзка прическа тип „боб“ на меки вълни - пряка препратка към ерата на Монро в „Джентълмените предпочитат блондинки“.

Близък до актрисата източник сподели пред Page Six миналия месец, че дори нейният партньор - 45-годишният продуцент и магнат Скутър Браун, я смята за „съвременната Мерилин Монро“. Браун напълно подкрепя по-провокативните ѝ роли пред камерата.

Sydney Sweeney is related to Marilyn Monroe! Full details: https://t.co/9OAMjTU86g https://t.co/CbhDYNxDzb — TMZ (@TMZ) October 7, 2026

„Скутър няма абсолютно никакви притеснения относно по-разкрепостените сцени на Сидни в „Еуфория“ или в който и да е друг неин проект. Той разбира идеално, че това е част от професията, и уважава отдадеността ѝ към актьорското майсторство“, допълва източникът.

Подобно на Монро, Суини също често попада в центъра на скандали заради своя подчертано сексуализиран образ - включително и след скорошната си разкрепостена рекламна кампания за Novig.

Младата актриса обаче няма намерение да се извинява. В отговор на критиките тя публикува още по-предизвикателни кадри от кампанията в профила си в Instagram, придружени със снимки на известни спортисти като Серена Уилямс, Ронда Раузи, Карл-Антъни Таунс и Джейсън Келси, позирали голи за специалното издание Body Issue на ESPN.