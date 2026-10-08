Лято през октомври: Температурите скачат до 30°, после идва рязък обрат

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В четвъртък ще е слънчево и топло.

В петък температурите остават до 30°, но от запад ще се заоблачи, възможни са дъжд и гръмотевици.

В събота идва захлаждане, валежи на места и вечерта северозападен вятър ще донесе по-хладен въздух.

В четвъртък ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Дневните температури още ще се повишат и максималните ще бъдат между 25° и 30°.

В София максималните температури ще бъдат около 26°.

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб, в Източна България и на север от планините - до умерен вятър от юг-югозапад. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигнат 25°-30°, а минималните ще бъдат между 10° и 15°.

Източник: НИМХ

В събота в Източна България ще продължи да духа умерен юг-югозападен вятър. Там облачността ще е разкъсана, докато над западната половина от страната ще е значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. Вечерта вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще започне да нахлува хладен въздух.