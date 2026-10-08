Свят

„Не ви ли е срам!“: Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин

Участници са блъскали и ритали полицаи, а протестиращи са скандирали „Интифада! Революция!“.

8 октомври 2026, 09:08
„Не ви ли е срам!“: Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин
Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин.   
Източник: БТА
  • Полицията в Берлин прекрати пропалестински протест с около 700 участници.
  • Сред демонстрантите беше Грета Тунберг.
  • Проявата се проведе на третата годишнина от 7 октомври 2023 г.

Масов протест в Берлин с призив за край на войната в Газа

Полицията в Берлин прекрати пропалестинската демонстрация в германската столица с участието на неколкостотин души. До този развой се стигна след сблъсъци и неколкократни нарушения на законодателните рестрикции при организирането на подобни прояви, предаде ДПА.

Шведската екоактивистка Грета Тунберг бе сред участниците в протеста, който се състоя на третата годшинина от нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Множеството, което бе съставено предимно от млади хора, се събра на Ораниенплац в берлинския квартал "Кройцберг" и развяваше палестински знамена и държеше транспаранти. По първоначални сведения от говорител на полицията участниците са били към 700.

Те преминаха с шествие през Кройцберг, преди органите на реда да сложат край на проявата, а като причина те изтъкнаха "многократни нарушения на рестрикциите за провеждането ѝ и повишена заплаха за обществената сигурност".

Говорителят на полицията заяви, че срещу полицейските служители са били извършени противозаконни действия от участници в митинга, като полицаи са били блъскани и ритани. Имало е и отделни сблъсъци между протестиращи и служители на органите на реда.

Арестувани са над десет души, включително за показване на забранена символика на "Хамас", организация, която е обявена от Германия за терористична.

Протестиращите скандираха "Вива, вива Палестина" и "Решението е само едно. Интифада. Революция".

С понятието "итинфада" се обозначават палестинските въстания срещу израелската окупация от края на 80-те години и началото на новия век, при които бяха извърешни редица нападения и самоубийствени атентати, а много хора от двете страни загубиха живота си.

На голям плакат, носен от демонстрантите, се четеше лозунг: "Един геноцид не оправдава друг".

Полицаите придружаваха шествието от всички страни. То бе предвидено да продължи до Херманплац в квартала "Нойкьолн".

В началото на демонстранцията около десетина души бяха застанали от другата страна на улицата и развяваха израелски знамена. Един от тях държеше транспарант с послание: "Не ви ли е срам!"

При нападението, извършено на 7 октомври 2023 г. от "Хамас" срещу Израел, бяха убити около 1200 души, а 251 бяха отвлечени и отведени в ивицата Газа.

Израел отговори с военна офанзива в палестинския анклав, което предизвика продължителна война, при която бяха убити десетки хиляди хора.

Вижте в нашата галерия:

Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин
15 снимки
Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин
Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин
Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин
Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин
Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Пропалестински протест Берлин Грета Тунберг Сблъсъци Полиция Арести Хамас 7 октомври 2023 Интифада Израел
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Ивайло Мирчев: Има свидетел, който твърди, че атаката в Черно море е извършена с руски дрон

Ивайло Мирчев: Има свидетел, който твърди, че атаката в Черно море е извършена с руски дрон

Първа екзекуция след провала с Криста Пайк: Умъртвиха мъж в Тексас със същото лекарство

Първа екзекуция след провала с Криста Пайк: Умъртвиха мъж в Тексас със същото лекарство

Явор Гечев: Напрежението в Черно море вече влияе на транспорта и застраховането

Явор Гечев: Напрежението в Черно море вече влияе на транспорта и застраховането

Почина жената, станала символ на жилищните протести в Испания

Почина жената, станала символ на жилищните протести в Испания

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Honda иска EV да се зареждат, докато се движат по магистралата

Honda иска EV да се зареждат, докато се движат по магистралата

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откровенията на Бени Бланко: Връзката му със Селена Гомес започнала след среднощен ултиматум

Откровенията на Бени Бланко: Връзката му със Селена Гомес започнала след среднощен ултиматум

Любопитно Преди 14 минути

Музикалният продуцент сподели поредния куриозен и изключително интимен детайл от съвместния им живот

Симеон Дянков

Дянков: Банките спечелиха от лихвите, а не от риск – данък върху свръхпечалбата носи над 1 млрд. евро

Парите ни Преди 16 минути

Председателят на Фискалния съвет предлага временен данък върху извънредната банкова печалба по модела на Чехия, Литва и Италия, с който дефицитът да бъде свит без увеличение на ДДС, данъка върху доходите и осигуровките

Русия съобщи за поразен търговски кораб с военен товар за Одеса

Русия съобщи за поразен търговски кораб с военен товар за Одеса

Свят Преди 31 минути

Руското Министерство на отбраната заяви, че съдът е бил ударен в открито море, а атаките срещу пристанищната инфраструктура продължават

Дунав продължава да спада: Критично ниски нива затрудняват корабоплаването

Дунав продължава да спада: Критично ниски нива затрудняват корабоплаването

България Преди 37 минути

В някои участъци корабите са принудени да плават с по-малко от половината от товарния си капацитет

Ким Йо-чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Пхенян

Южна Корея предлага медицинска помощ на КНДР, Ким Йо-чен я отхвърли

Свят Преди 38 минути

До края на ноември Сеул планира да изпрати над 1400 медицински артикула в Пхенян.

,

Най-тежкото насекомо в света се завръща в природата на Нова Зеландия

Любопитно Преди 49 минути

Благодарение на мащабна програма за развъждане Нова Зеландия върна в дивата природа над 11 000 гигантски вети - най-тежките насекоми в света, които тежат колкото мишка, с което промени статута им от застрашен на нарастващ

Удар срещу фентанила в Пловдив: Събарят тайни наркодепа и скривалища на дилъри в "Столипиново"

Удар срещу фентанила в Пловдив: Събарят тайни наркодепа и скривалища на дилъри в "Столипиново"

България Преди 51 минути

Полицията и районната администрация в Пловдив предприеха твърди мерки срещу разпространението на наркотици и смъртоносния фентанил в квартала

<p>МВнР с важно предупреждение към българите в Белгия</p>

Стачка парализира транспорта в Белгия: МВнР с предупреждение към българите

Свят Преди 1 час

Сериозни нарушения се очакват в градския и железопътния транспорт на 9 и 12 октомври

Чума в Сибир? Какво се случва в Русия и има ли опасност от епидемия

Чума в Сибир? Какво се случва в Русия и има ли опасност от епидемия

Свят Преди 1 час

Смъртта на руска лабораторна служителка породи слухове - ето какви са фактите

Кои са водещите университети в България? МОН представя рейтинга за 2026 г.

Кои са водещите университети в България? МОН представя рейтинга за 2026 г.

България Преди 2 часа

Класацията отчита обучението, научната дейност и реализацията на завършилите

„Става дума за бактерия, не за вирус“: Проф. Илиев обясни колко опасна е белодробната чума

„Става дума за бактерия, не за вирус“: Проф. Илиев обясни колко опасна е белодробната чума

България Преди 2 часа

Бълхи пренасят бактерията от животни към хора, посочи експертът

Две земетресения разтърсиха Япония в рамките на часове

Две земетресения разтърсиха Япония в рамките на часове

Свят Преди 2 часа

Трусовете са регистрирани в префектурите Чиба и Ибараки, няма опасност от цунами

Знамената на Германия, Великобритания и ЕС в двора на Канцлерството в Берлин.

„По-опасно измерение“: Великобритания и Германия затягат защитата срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Лондон и Берлин ще обменят информация и ще координират действията си срещу хибридни заплахи

<p>Тръмп преди Нобеловата награда за мир: Крайно време е да я получа</p>

Тръмп преди Нобеловата награда за мир: Спрях осем конфликта, крайно време е да я получа

Свят Преди 2 часа

Американският президент заяви, че заслужава отличието, но призна, че „едва ли“ ще му бъде присъдено

В Китай не можете да се скриете от камерите, те са навсякъде

В Китай не можете да се скриете от камерите, те са навсякъде

Свят Преди 2 часа

Над 700 милиона камери по улиците, къщите, дори по кофите за боклук: Китай разполага с най-голямата система за видеонаблюдение в света

Протестиращи прекъснаха поне шест пъти предизборна проява на Тръмп в Тексас

„Отива си вкъщи при мама“: Доналд Тръмп се подигра на протестиращ

Свят Преди 2 часа

Президентът реагира остро, след като пореден протестиращ прекъсна речта му

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Принц Хари и Меган Маркъл не планират извинение към Уилям и Кейт

Edna.bg

8 октомври: Кой празнува имен ден днес и защо този ден носи специално послание?

Edna.bg

Неуспешният опит за екзекуция: Разкриха първите думи на жената, излязла от кома след две смъртоносни инжекции

Nova.bg

Представят нови данни за живота на цар Самуил

Nova.bg