„Не ви ли е срам!“: Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин

Полицията в Берлин прекрати пропалестински протест с около 700 участници.

Сред демонстрантите беше Грета Тунберг.

Проявата се проведе на третата годишнина от 7 октомври 2023 г.

Масов протест в Берлин с призив за край на войната в Газа

Полицията в Берлин прекрати пропалестинската демонстрация в германската столица с участието на неколкостотин души. До този развой се стигна след сблъсъци и неколкократни нарушения на законодателните рестрикции при организирането на подобни прояви, предаде ДПА.

Шведската екоактивистка Грета Тунберг бе сред участниците в протеста, който се състоя на третата годшинина от нападението на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Множеството, което бе съставено предимно от млади хора, се събра на Ораниенплац в берлинския квартал "Кройцберг" и развяваше палестински знамена и държеше транспаранти. По първоначални сведения от говорител на полицията участниците са били към 700.

Те преминаха с шествие през Кройцберг, преди органите на реда да сложат край на проявата, а като причина те изтъкнаха "многократни нарушения на рестрикциите за провеждането ѝ и повишена заплаха за обществената сигурност".

Говорителят на полицията заяви, че срещу полицейските служители са били извършени противозаконни действия от участници в митинга, като полицаи са били блъскани и ритани. Имало е и отделни сблъсъци между протестиращи и служители на органите на реда.

Арестувани са над десет души, включително за показване на забранена символика на "Хамас", организация, която е обявена от Германия за терористична.

Протестиращите скандираха "Вива, вива Палестина" и "Решението е само едно. Интифада. Революция".

С понятието "итинфада" се обозначават палестинските въстания срещу израелската окупация от края на 80-те години и началото на новия век, при които бяха извърешни редица нападения и самоубийствени атентати, а много хора от двете страни загубиха живота си.

На голям плакат, носен от демонстрантите, се четеше лозунг: "Един геноцид не оправдава друг".

Полицаите придружаваха шествието от всички страни. То бе предвидено да продължи до Херманплац в квартала "Нойкьолн".

В началото на демонстранцията около десетина души бяха застанали от другата страна на улицата и развяваха израелски знамена. Един от тях държеше транспарант с послание: "Не ви ли е срам!"

При нападението, извършено на 7 октомври 2023 г. от "Хамас" срещу Израел, бяха убити около 1200 души, а 251 бяха отвлечени и отведени в ивицата Газа.

Израел отговори с военна офанзива в палестинския анклав, което предизвика продължителна война, при която бяха убити десетки хиляди хора.

Вижте в нашата галерия: