България

Дунав продължава да спада: Критично ниски нива затрудняват корабоплаването

В някои участъци корабите са принудени да плават с по-малко от половината от товарния си капацитет

Василена Василева Василена Василева

8 октомври 2026, 09:44
Дунав продължава да спада: Критично ниски нива затрудняват корабоплаването
Източник: БТА

П онижението на нивото на река Дунав по целия български участък продължава и тази сутрин. Измервателните станции на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ отчитат стойности значително под условната кота нула в почти всички основни хидрометеорологични пунктове.

Нивото на Дунав продължава да пада, реката се сви до критични стойности

Към днешна дата водните нива по българския бряг са:

  • Ново село: -89 см
  • Видин: -50 см
  • Лом: -42 см
  • Оряхово: -124 см
  • Никопол: -31 см
  • Свищов: -80 см
  • Русе: -121 см
  • Силистра: -121 см

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

Водата продължава да се оттегля

През последните 72 часа се наблюдава трайна тенденция на понижение с между 3 и 6 сантиметра на денонощие в средния и долния български участък на реката.

При Русе водният стоеж е спаднал с нови 5 см за последното денонощие, като се задържа около -121 до -126 см под условната кота нула. В края на миналата седмица нивото е било малко по-високо, но тенденцията към понижение се запазва.

При Свищов и Силистра е отчетен допълнителен спад съответно с 4 и 6 см спрямо данните от началото на седмицата.

В районите на Лом и Оряхово понижението е по-плавно - средно с около 3 см на денонощие.

В най-горния участък, при Ново село и Видин, през последните дни се наблюдават незначителни колебания от 1 до 2 см в двете посоки. Те обаче не променят общата картина на маловодие.

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

Ограничения за корабите

Критично ниските нива на Дунав създават сериозни затруднения за движението на товарните плавателни съдове, предупреждават от Агенцията.

Образували са се плитчини и критични участъци в районите около островите Батин, Белене, Вардим и Белозем.

В сила остават строгите ограничения за газенето на корабите. Заради малката дълбочина много от капитаните са принудени да намаляват товарите и да плават с по-малко от половината от капацитета на съдовете, за да ограничат риска от засядане в плитките участъци.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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