Свят

„По-опасно измерение“: Великобритания и Германия затягат защитата срещу Русия

Лондон и Берлин ще обменят информация и ще координират действията си срещу хибридни заплахи

8 октомври 2026, 07:58
Знамената на Германия, Великобритания и ЕС в двора на Канцлерството в Берлин.
Знамената на Германия, Великобритания и ЕС в двора на Канцлерството в Берлин.   
Източник: БТА
  • Великобритания и Германия започват общо партньорство срещу саботажи и кибератаки.
  • Лондон и Берлин посочват Русия като основен източник на хибридната заплаха.
  • Германия свързва Москва с опит за атака с дронове срещу летище Лайпциг/Хале.

Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажите и кибератаките. Началото на общите действия ще бъде дадено на предстоящата по-късно днес среща между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Неотдавна и двамата лидери предупредиха за хибридната заплаха от страна на Русия, предаде Ройтерс.

Новото съвместно партньорство ще включва обмен на сведения и съгласуване на действията за наблюдение, възпиране и предотвратяване на заплахи като посегателства срещу критична инфраструктура или кибератаки и саботажи, заявиха от "Даунинг стрийт".

Германия готви план срещу хибридните заплахи от Русия

Според Великобритания е налице хибридна заплаха от страна на различни противници, и то "най-вече от страна на Русия", която не се ограничава само в Европа, но и надхвърля европейските граници. Миналия месец на министрите от правителството в Лондон бе наредено да запознаят компаниите от отбранителния сектор и доставчиците на услуги, свързани с критичната инфраструктура, със заплахата, идваща от Русия, припомня Ройтерс.

ГЕРБ настоява България да излезе с ясна позиция за руските хибридни атаки

В понеделник шефът на германското външно разузнаване предупреди, че "конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, е придобила ново, по-опасно измерение".

Миналия месец Германия обяви, че Москва стои зад опита за атака с дронове на летище Лайпциг/Хале през август.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
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