„По-опасно измерение“: Великобритания и Германия затягат защитата срещу Русия

Знамената на Германия, Великобритания и ЕС в двора на Канцлерството в Берлин.

Великобритания и Германия започват общо партньорство срещу саботажи и кибератаки.

Лондон и Берлин посочват Русия като основен източник на хибридната заплаха.

Германия свързва Москва с опит за атака с дронове срещу летище Лайпциг/Хале.

„Hybride Bedrohung“ – Deutschland und Großbritannien stärken Cyberabwehr https://t.co/5ocsyQps52 https://t.co/pPd8BpAYFm — WELT (@welt) October 8, 2026

Великобритания и Германия ще започнат съвместно партньорство за противодействие на саботажите и кибератаките. Началото на общите действия ще бъде дадено на предстоящата по-късно днес среща между британския премиер Анди Бърнам и германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Неотдавна и двамата лидери предупредиха за хибридната заплаха от страна на Русия, предаде Ройтерс.

Новото съвместно партньорство ще включва обмен на сведения и съгласуване на действията за наблюдение, възпиране и предотвратяване на заплахи като посегателства срещу критична инфраструктура или кибератаки и саботажи, заявиха от "Даунинг стрийт".

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Според Великобритания е налице хибридна заплаха от страна на различни противници, и то "най-вече от страна на Русия", която не се ограничава само в Европа, но и надхвърля европейските граници. Миналия месец на министрите от правителството в Лондон бе наредено да запознаят компаниите от отбранителния сектор и доставчиците на услуги, свързани с критичната инфраструктура, със заплахата, идваща от Русия, припомня Ройтерс.

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В понеделник шефът на германското външно разузнаване предупреди, че "конфронтацията с Русия, пред която сме изправени, е придобила ново, по-опасно измерение".

Миналия месец Германия обяви, че Москва стои зад опита за атака с дронове на летище Лайпциг/Хале през август.