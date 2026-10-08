България

Кои са водещите университети в България? МОН представя рейтинга за 2026 г.

Класацията отчита обучението, научната дейност и реализацията на завършилите

8 октомври 2026, 08:16
Кои са водещите университети в България? МОН представя рейтинга за 2026 г.
Източник: БГНЕС
  •  МОН представя рейтинга на висшите училища за 2026 г.
  • Рейтингът сравнява образование, наука и реализация на завършилите.
  • През 2025 г. най-високи доходи са получавали завършилите „Военно дело“ и „Информатика“.

Какво казва рейтингът на висшите училища

Министерството на образованието и науката (МОН) ще обяви данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2026 година днес от 10:00 часа в МОН. В публичното представяне на новото издание ще участва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, съобщи пресцентърът на ведомството. 

За 2026 година в Рейтинговата система са включени 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления. Използвани са индикатори, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, социалните условия, достъпността на образованието, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Целта е да се подпомогнат кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България, поясняват от МОН.

Данните от Рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 година показаха, че най-висок среден облагаем доход получават завършилите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ (над 4700 лв.), следвани от тези, които са завършили „Национална сигурност“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Металургия“, „Обществено здраве“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Енергетика“, „Медицина“ и „Електротехника, електроника и автоматика“ (между 3300 и 3800 лв.). На ниво конкретно висше училище най-висок среден облагаем доход получават завършилите магистърски програми в направление „Администрация и управление“ на Американския университет (10 108 лв.) и „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (8568 лв.) и Нов български университет (7919 лв.).

Сред завършилите бакалавърски програми най-висок облагаем доход през 2025 година имаха завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (7107 лв.).

Висшето училище с най-голям брой действащи студенти през 2025 година беше Софийският университет „Св. Климент Охридски“ - 19 799, следвано от Университета за национално и световно стопанство с 17 092 студенти и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с 16 285.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
Рейтинг на висшите училища МОН Висше образование Кандидат-студенти Университети в България Реализация на пазара на труда Доходи след завършване Професионални направления Информатика и компютърни науки Информиран избор
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Ивайло Мирчев: Има свидетел, който твърди, че атаката в Черно море е извършена с руски дрон

Ивайло Мирчев: Има свидетел, който твърди, че атаката в Черно море е извършена с руски дрон

Първа екзекуция след провала с Криста Пайк: Умъртвиха мъж в Тексас със същото лекарство

Първа екзекуция след провала с Криста Пайк: Умъртвиха мъж в Тексас със същото лекарство

Явор Гечев: Напрежението в Черно море вече влияе на транспорта и застраховането

Явор Гечев: Напрежението в Черно море вече влияе на транспорта и застраховането

Почина жената, станала символ на жилищните протести в Испания

Почина жената, станала символ на жилищните протести в Испания

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

Не е инат! Защо кучето ви унищожава вещи, когато остане само

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Прокуратурата възложи проверка на мантинелите на „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинелите на „Хемус“

България Преди 10 минути

„Национална полиция“ трябва да изясни как са доставени и монтирани съоръженията на 36-ия километър

Откровенията на Бени Бланко: Връзката му със Селена Гомес започнала след среднощен ултиматум

Откровенията на Бени Бланко: Връзката му със Селена Гомес започнала след среднощен ултиматум

Любопитно Преди 11 минути

Музикалният продуцент сподели поредния куриозен и изключително интимен детайл от съвместния им живот

Русия съобщи за поразен търговски кораб с военен товар за Одеса

Русия съобщи за поразен търговски кораб с военен товар за Одеса

Свят Преди 28 минути

Руското Министерство на отбраната заяви, че съдът е бил ударен в открито море, а атаките срещу пристанищната инфраструктура продължават

Дунав продължава да спада: Критично ниски нива затрудняват корабоплаването

Дунав продължава да спада: Критично ниски нива затрудняват корабоплаването

България Преди 34 минути

В някои участъци корабите са принудени да плават с по-малко от половината от товарния си капацитет

Ким Йо-чен, сестрата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун в Пхенян

Южна Корея предлага медицинска помощ на КНДР, Ким Йо-чен я отхвърли

Свят Преди 35 минути

До края на ноември Сеул планира да изпрати над 1400 медицински артикула в Пхенян.

,

Най-тежкото насекомо в света се завръща в природата на Нова Зеландия

Любопитно Преди 46 минути

Благодарение на мащабна програма за развъждане Нова Зеландия върна в дивата природа над 11 000 гигантски вети - най-тежките насекоми в света, които тежат колкото мишка, с което промени статута им от застрашен на нарастващ

Удар срещу фентанила в Пловдив: Събарят тайни наркодепа и скривалища на дилъри в "Столипиново"

Удар срещу фентанила в Пловдив: Събарят тайни наркодепа и скривалища на дилъри в "Столипиново"

България Преди 48 минути

Полицията и районната администрация в Пловдив предприеха твърди мерки срещу разпространението на наркотици и смъртоносния фентанил в квартала

Молдова изгражда защитни убежища по границата с Украйна заради руските дронове

Молдова изгражда защитни убежища по границата с Украйна заради руските дронове

Свят Преди 50 минути

Молдова планира да изгради защитни убежища на граничните пунктове с Украйна и да премести част от екипите си, след като зачестиха случаите на нарушаване на въздушното пространство от руски дронове и ракети, съобщи вътрешното министерство

Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин.

„Не ви ли е срам!“: Пропалестински протест и контрапротест се сблъскаха в Берлин

Свят Преди 1 час

Участници са блъскали и ритали полицаи, а протестиращи са скандирали „Интифада! Революция!“.

5 елементарни грешки, които развалят вкуса на сутрешното ви кафе

5 елементарни грешки, които развалят вкуса на сутрешното ви кафе

Любопитно Преди 1 час

Паниката около мухъла в кафемашините е преувеличена, а „тестваното за плесен“ кафе е просто маркетингов трик. Двукратна шампионка бариста разкрива 5 елементарни стъпки, с които да почиствате уредите си и да пиете перфектна напитка

<p>МВнР с важно предупреждение към българите в Белгия</p>

Стачка парализира транспорта в Белгия: МВнР с предупреждение към българите

Свят Преди 1 час

Сериозни нарушения се очакват в градския и железопътния транспорт на 9 и 12 октомври

Чума в Сибир? Какво се случва в Русия и има ли опасност от епидемия

Чума в Сибир? Какво се случва в Русия и има ли опасност от епидемия

Свят Преди 1 час

Смъртта на руска лабораторна служителка породи слухове - ето какви са фактите

„Става дума за бактерия, не за вирус“: Проф. Илиев обясни колко опасна е белодробната чума

„Става дума за бактерия, не за вирус“: Проф. Илиев обясни колко опасна е белодробната чума

България Преди 2 часа

Бълхи пренасят бактерията от животни към хора, посочи експертът

Две земетресения разтърсиха Япония в рамките на часове

Две земетресения разтърсиха Япония в рамките на часове

Свят Преди 2 часа

Трусовете са регистрирани в префектурите Чиба и Ибараки, няма опасност от цунами

Знамената на Германия, Великобритания и ЕС в двора на Канцлерството в Берлин.

„По-опасно измерение“: Великобритания и Германия затягат защитата срещу Русия

Свят Преди 2 часа

Лондон и Берлин ще обменят информация и ще координират действията си срещу хибридни заплахи

В Китай не можете да се скриете от камерите, те са навсякъде

В Китай не можете да се скриете от камерите, те са навсякъде

Свят Преди 2 часа

Над 700 милиона камери по улиците, къщите, дори по кофите за боклук: Китай разполага с най-голямата система за видеонаблюдение в света

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Принц Хари и Меган Маркъл не планират извинение към Уилям и Кейт

Edna.bg

8 октомври: Кой празнува имен ден днес и защо този ден носи специално послание?

Edna.bg

Неуспешният опит за екзекуция: Разкриха първите думи на жената, излязла от кома след две смъртоносни инжекции

Nova.bg

Представят нови данни за живота на цар Самуил

Nova.bg