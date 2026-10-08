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В Китай не можете да се скриете от камерите, те са навсякъде

Над 700 милиона камери по улиците, къщите, дори по кофите за боклук: Китай разполага с най-голямата система за видеонаблюдение в света

8 октомври 2026, 07:43
В Китай не можете да се скриете от камерите, те са навсякъде
Източник: iStock

Н ад 700 милиона камери по улиците, къщите, дори по кофите за боклук: Китай разполага с най-голямата система за видеонаблюдение в света. Съвсем не всички смятат, че това е лошо, съобщава Deutsche Welle.

По кръстовищата в Пекин, докато се чака на светофара, всеки e наблюдаван от десетина камери от всяка възможна посока. Те заснемат колите, колоездачите, пешеходците и всичко останало, което се случва на кръстовището. Тоталното наблюдение – както видимо, така и прикрито – е ежедневие в Китай, пише германската обществена медия АРД.

"Това прави живота ни по-сигурен и по-удобен. До момента нямам никакви лоши впечатления. Използването на технологите е много напреднало. Затова се чувствам сигурна, когато пътувам от Пекин в други градове", казва пред АРД 28-годишната Сяоинг. 

Необявените събирания са табу

Смята се, че камерите в обществените пространства в Китай са между 700 и 800 милиона. Те документират случващото се по улици и площади и веднага показват, ако например повече хора се съберат на едно място без предупреждение – това е табу в комунистически Китай.

Камерите наблюдават и дали хората правилно разделят боклуците си. А благодарение на разпознаването на лица веднага става ясно кой е изхвърлил обикновения си боклук в кофата за хартия.

Кадрите се събират в големи контролни центрове, обяснява АРД. Германските журналисти са получили достъп до един от тях и разказват, че по стените има десетки екрани, на които се вижда заснетото. На тях лицата на сниманите хора са маркирани в зелено или в червено – в зависимост от поведението им.

"Така се дава чувство на сигурност, има ред и е чисто", посочи преди време Шен Данданг, една от разработчиците на системата, която предпочиташе тогава да не говори за "тотално наблюдение".

Разпознаване на лица на къщната врата

И все пак Китай прави точно това. И залага на разпознаването на лица особено силно там, където става дума за контрол: например в Синян, в северозападната част на страната. През 2014 година държавният и партиен ръководител Си Дзинпин обяви тази област за тестова по отношение на новите методи за наблюдение. За целта данните се събират от камерите за наблюдение, от WLAN-рутери и от полицейски контролни пунктове.

Междувременно мнозина имат достъп до домовете си само след лицево разпознаване, пише германската обществена медия. Компютърни програми регистрират хората съобразно походката им. Комунистическото ръководство нарича това борба срещу терора, след като през последните години в множество региони на страната имаше нападения.

Днес технологиите са ежедневие за хората в Китай. При това не става дума само за контрол, казва Гениа Костка, която ръководи Института за изследвания на Китай към Свободния университет в Берлин. "По този начин Китай иска да покаже: ние сме много ефективна държава, полагаме грижи за вас. Обичайно се мисли, че основно средство е наблюдението, но аз мисля по-скоро, че се правят опити гражданите да бъдат "купени."

Удобството радва хората

И наистина мнозина смятат, че е удобно билетите за самолет или за влак да са обвързани с лицето на притежателя им или паричните преводи да могат да се направят само с един поглед към камерата на смартфона. Това принципно е възможно и в Германия, но има разлика в защитата на данните, например при големите технологични фирми, пише АРД.

"Ако погледнем как се плаща, стигаме до фирми като "Алибаба". Междувременно обаче има закони, на базата на които полицията може да каже, че лицето застрашава националната сигурност и при това положение "Алибаба" може и трябва да предаде данните за това лице на полицията", обяснява Костка.

Повечето хора в Китай не си задават въпроса за личните данни. Та какво би могло да ти се случи, ако нямаш провинения, гласи преобладаващото мнение. 20-годишният студент Янг Суен обаче се замисля по въпроса. "С профила ми са свързани лични информации като номера на паспорта, на банковата карта, на смартфона – трябва да предоставя всичко това на университета. Безпокоя се от това, но не мога да променя нищо."

Китайският апарат за наблюдение функционира – включително благодарение на технология, която позволява и двете неща: удобство за населението и всеобхватен контрол за държавата.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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