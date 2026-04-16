България

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

В автомобила е бил и мъж с присъди за кражби

16 април 2026, 20:27
Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Източник: МВР

П ари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат, съобщи във Фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Политикът е бил в колата си заедно с друг мъж, многократно осъждан за кражби.

Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

"При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби", поясни Кандев.

"В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена. Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда", подчерта Кандев.

"Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР," добави Кандев.

Кандидат за депутат Списъци с имена Велико Търново
Свят Преди 47 минути

България Преди 56 минути

Свят Преди 2 часа

Според кадри от мястото, полицията е разбила прозорци, за да проникне в банката

Свят Преди 2 часа

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл

България Преди 2 часа

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора

България Преди 3 часа

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас

Любопитно Преди 3 часа

С Funko Pop се „зарибява“ на 17 години, след като купува първите си три фигурки от Великобритания

Любопитно Преди 4 часа

Устройството обещава собствен мобилен оператор и луксозен дизайн на цена от 499 долара, но експерти вече откриха прилики с китайски модели и призовават към внимание

Генерал от САЩ: Русия готви ядрен "Пърл Харбър" в космоса

Свят Преди 4 часа

Следващата голяма война вероятно ще започне в космоса

Любопитно Преди 4 часа

Емилия в честен разговор за семейството, трудните избори и моментите, които променят живота ѝ

Любопитно Преди 4 часа

52-годишната актриса обещава нефилтрирано съдържание и по-секси визия, докато продължава благотворителната си дейност

Свят Преди 4 часа

Автомобилът на Манингер е бил пометен от влак, докато е пресичал релсите

Преди 5 часа

Това е пореден случай, в който Москва налага присъда на чуждестранен боец, третиран като „наемник“

Любопитно Преди 5 часа

Четири специални формата, осем информационни емисии и данни от три социологически агенции в изборния ден

Свят Преди 5 часа

Десетки ученици бяха арестувани днес заради публикации в социалните мрежи

България Преди 5 часа

Това е третото разследване за картел, което антимонополният орган образува от началото на годината

