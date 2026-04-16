Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

П ари и списъци с имена са открити в колата на кандидат-депутат, съобщи във Фейсбук и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Политикът е бил в колата си заедно с друг мъж, многократно осъждан за кражби.

Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

"При рутинна проверка на колегите от Велико Търново днес е спряна кола. Шофьорът се оказва кандидат за депутат. Спътникът му е мъж, многократно осъждан за кражби", поясни Кандев.

"В подлакътника на колата е открита сума пари по 10 и 20 евро, както и списъци с имена. Кандидатът за народен представител не е съдействал на органите на реда", подчерта Кандев.

"Случаят е докладван на Софийска градска прокуратура, защото мъжът е с имунитет и по закон не може да бъде задържан от МВР," добави Кандев.