Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

П родължават усилените действия на органите на реда за противодействие на изборните престъпления. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че в петък сутрин, при провеждане на специализирана полицейска операция в района на РУ-Ботевград, е извършена проверка в жилището на криминално проявен и осъждан местен жител.

При претърсването са открити два тефтера с изписани имена и значително количество пари в лева и евро, лични документи на петима души, както и златни накити.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По данни на Кандев по случая се извършват процесуално-следствени действия, като се подготвя образуването на досъдебно производство за престъпления против изборните права на гражданите.