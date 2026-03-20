България

Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев

20 март 2026, 12:47
Източник: МВР

П родължават усилените действия на органите на реда за противодействие на изборните престъпления. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че в петък сутрин, при провеждане на специализирана полицейска операция в района на РУ-Ботевград, е извършена проверка в жилището на криминално проявен и осъждан местен жител.

При претърсването са открити два тефтера с изписани имена и значително количество пари в лева и евро, лични документи на петима души, както и златни накити.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По данни на Кандев по случая се извършват процесуално-следствени действия, като се подготвя образуването на досъдебно производство за престъпления против изборните права на гражданите.

По темата

Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

„Арестуваха“ робот в Макао: Хуманоид подгони жена и я прати в болница

„Арестуваха“ робот в Макао: Хуманоид подгони жена и я прати в болница

Русия няма да участва в предстоящата среща за Украйна в САЩ

Русия няма да участва в предстоящата среща за Украйна в САЩ

Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 3 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 3 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 3 дни
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 4 дни
Катастрофа в Троян, трима души са ранени

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

България Преди 8 минути

Патриарх Филарет

Скръб в Украйна: Отиде си патриарх Филарет, символът на църковната независимост

Свят Преди 11 минути

На 97-годишна възраст почина патриархът на Украйна Филарет. Тъжната вест съобщи митрополит Епифаний. Филарет ще остане в историята като ключова фигура за автокефалията на местната църква. Той прекара последните си дни в болница след влошено здраве

Откриха наднормени пестициди и в третия кораб със слънчоглед от Аржентина

Откриха наднормени пестициди и в третия кораб със слънчоглед от Аржентина

България Преди 53 минути

Пробите са взети от инспектори на БАБХ в присъствието на български зърнопроизводители

Манията Labubu превзема Холивуд: Режисьорът на „Падингтън" прави филм за хитовите кукли

Манията Labubu превзема Холивуд: Режисьорът на „Падингтън“ прави филм за хитовите кукли

Любопитно Преди 1 час

Глобалният феномен Labubu става кинозвезда! Sony Pictures и Pop Mart обявиха филм под режисурата на Пол Кинг ("Уонка" и "Падингтън"). Аксесоарът, по който полудяха Риана и Лиса от Blackpink, ще оживее на екрана, за да превърне играчките в блокбъстър

Джо Кент

Мистерията „Чарли Кърк": Кой нареди спиране на разследването

Свят Преди 1 час

Бившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент заяви, че на неговия екип е било възпрепятствано да продължи разследването на убийството на консервативния активист Чарли Кърк, като твърди, че федерални агенции са му наредили да прекрати работата въпреки неразрешените въпроси около покушението

<p>Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина</p>

Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина на избори през април

Парламентарни избори Преди 1 час

Общо 34 609 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната

<p>Скандали и болести застрашават визитата на крал Чарлз III при Тръмп</p>

Важната визита на крал Чарлз III при Тръмп в САЩ все още не е потвърдена - проблеми застрашават кралското посещение

Свят Преди 1 час

Дългоочакваното посещение на крал Чарлз III в Белия дом през април виси на косъм. Докато Доналд Тръмп вече обяви пристигането на „страхотния монарх“, източници от двореца разкриват, че здравословното състояние на краля и шокиращият арест на принц Андрю за връзки с Епстийн могат да провалят историческата среща

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

България Преди 1 час

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

Теч от радиоактивна „гробница": Експерти бият тревога

Теч от радиоактивна „гробница“: Експерти бият тревога

Свят Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

На секунди от трагедия: Пътнически самолет и карго гигант едва не се сблъскаха над Нюарк

Свят Преди 2 часа

На крачка от авиационна катастрофа: Пътническият самолет се разминал на едва 90 метра от товарната машина секунди преди кацане

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Свят Преди 2 часа

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

България Преди 2 часа

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Технологии Преди 2 часа

Основателят на Facebook похарчи стотици милиони долари, за да преобразува компанията в Meta и да я посвети в създаването на виртуални светове (метавселена). Но видим напредък в тази сфера почти няма, а вместо това Зук е фокусиран изцяло върху AI

Сарафов участва в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Борислав Сарафов взе участие в 20-ата среща на Консултативния форум на главните прокурори в Хага

Свят Преди 2 часа

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

Енергийният министър: НС зачеркна възможността България да получи стотици милиони евро

България Преди 2 часа

Това заяви Трайчо Трайков относно решението на парламента, забраняващо му да променя структурата на дружества на БЕХ

7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

7-годишно дете падна от скала край Симитли, състоянието му е тежко

България Преди 2 часа

Сигнал за инцидента е подаден от бабата на пострадалото момче

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Владо Михайлов: Децата ми ме учат да не бъда егоист

Edna.bg

Глория Петкова с модна линия, шие дънкови шапки

Edna.bg

НА ЖИВО: Пресконференция след отчетния Конгрес на БФС

Gong.bg

Това е планираният бюджет на БФС за 2026 г.

Gong.bg

7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала в Благоевградско

Nova.bg

Разследване под прикритие: Как оператори в колцентър се представят за лекари

Nova.bg