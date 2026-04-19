Паралелно преброяване: „Прогресивна България” печели вота, ГЕРБ-СДС е втора политическа сила

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

Бойко Борисов: Победителят е ясен, но преговорите ще решат кой ще управлява

Старт на броенето на бюлетините: Ето къде да гледате на живо

Емил Дечев обяви за кои партии са сигналите за купуване на гласове

И злязоха данни от паралелното преброяване на агенция „Тренд” от предсрочния парламентарен вот. Проучването е поръчано и финансирано от NOVA.

„Прогресивна България” печели изборите с 44,9% от гласовете, сочат резултатите при 80% изпълнение на извадката. Втората позиция е за ГЕРБ-СДС, като коалицията събира 12,8% от гласовете на отишлите до урните. Третото място заема ПП-ДБ (12,1%), а ДПС печели 7,3% подкрепа. Следват „Възраждане” с 4,2%.

При тези резултати „Прогресивна България” ще има пълно мнозинство в парламента от 133 депутата.

Екзитпол: Кой влиза в Народното събрание

Бариерата за влизане в парламента не прескачат „Сияние” (3,0%), МЕЧ (2,9%), АПС (2,9%), „БСП – Обединена левица” (2,8%), „Величие” (2,7%), ИТН (0,7%), „Синя България” (0,6%).

„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 1,6% от отишлите до урните. Избирателната активност е 46,9%.

Данните на агенция „Мяра” от паралелното преброяване при 83% изпълнение на извадката показват, че „Прогресивна България” печели битката за 52-рото Народно събрание с 45,0% от гласовете на отишлите до урните. ПП-ДБ е втора политическа сила с 12,4%. Третата позиция е за ГЕРБ-СДС - 12,3%. Следват ДПС (6,5%) и „Възраждане” (4,3%).

При тези резултати „Прогресивна България” ще има пълно мнозинство в парламента от 134 депутата.

Под 4-процентната бариера за влизане в парламента остават МЕЧ (3,3%), „БСП – Обединена левица” (3,1%), „Величие” (3,1%), „Сияние” (3,1%), АПС (2,5%), ИТН (0,8%), „Синя България” (0,6%).

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

С „Не подкрепям никого” са гласували 1,7% от избирателите. Общата активност 48,4 на сто.

Данните на „Галъп Интернешънъл Болкан" от паралелното преброяване при 87% изпълнение на извадката също сочат, че „Прогресивна България” е големият победител от предсрочния вот. Формацията с лидер Румен Радев е подкрепена от 42,7% от гласувалите.

Втората позиция заема ГЕРБ-СДС с 14,8%. На трето място е коалицията ПП-ДБ, получаваща 11,9 на сто от вота на отишлите до урните.

Четвъртата формация, която влиза в новия парламент, е ДПС, със 7,9%. Следва „Възраждане”, с 4,4%.

Проучванията на социологическите агенции „Тренд”, „Мяра” и „Галъп Интернешънъл Болкан" са поръчани и финансирани от NOVA.