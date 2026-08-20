Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане

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Плаж „Свети Влас – Изток“ отново е отворен за къпане, след като аварията, довела до замърсяване на морската вода, е отстранена.

Последващите проби показват отлично качество на водата, съобщи РЗИ-Бургас. Контролното пробонабиране ще продължи.

Подготвя се трайно решение на проблема чрез изграждането на нова пречиствателна станция с по-голям капацитет. Забраната за къпане беше въведена на 14 август.

РЗИ потвърди за замърсяването в Свети Влас, къпането на плаж „Изток“ е забранено

Плаж Свети Влас – Изток е отворен за къпане. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция в Бургас д-р Георги Паздеров пред журналисти като уточни, че вече е издал и заповед за това.

Забраната за влизане в морето беше наложена заради замърсяване след авария, която вече е отстранена. Направени са последващи проби на морската вода, като изследванията са показали отлично качество на морската вода в района, посочи д-р Паздеров.

По думите му пробонабирането ще продължи.

Областният управител Дико Диков съобщи, че държавата и местната власт работят и за трайно решаване на проблема чрез изграждането на нова пречиствателна станция в района на Свети Влас, която да разполага с необходимия капацитет. Диков подчерта, че това е мащабен проект, който ще изисква време.

Забраната за къпане на плажа беше въведена на 14 август поради частично замърсяване на морската вода заради проблеми с пречиствателна станция.