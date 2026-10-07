България

Кмет в Плевенско е отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 хил. евро

Той е обвинен и в документни престъпления, съдът го остави под домашен арест, прокуратурата ще протестира

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 14:20
Кмет в Плевенско е отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 хил. евро
Източник: iStock Photos/Getty Images

К мет на село в област Плевен е отстранен от длъжност, след като беше привлечен като обвиняем за измами и документни престъпления, съобщиха от Районната прокуратура в Плевен.

Разследването е за четири случая, извършени в периода 2022 - 2025 г.

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Кметът е обвинен за две измами и две документни престъпления, извършени в качеството му на длъжностно лице.

Според прокуратурата той е съставял неистински официални документи - нотариални заверки на пълномощни и декларации, в които удостоверявал неверни обстоятелства. Документите са били предназначени да бъдат използвани като доказателство за тези обстоятелства.

На кмета е повдигнато обвинение и за това, че с цел да набави за себе си имотна облага е заблудил пострадали лица, че конкретен човек чрез свой пълномощник е съгласен да продаде притежаваните от него недвижими имоти.

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В резултат на това са били издадени нотариални актове за покупко-продажба на имотите, а на пострадалите са причинени имуществени вреди. Общият размер на щетите по двете измами е 42 539,48 евро.

Част от обвиненията са за продължавано престъпление, като според прокуратурата в рамките на една година са били извършени няколко отделни деяния. По едно от обвиненията за измама кметът е привлечен към наказателна отговорност за престъпление, извършено в съучастие с друго лице.

  • Домашен арест вместо задържане под стража

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата е внесла в Районния съд в Плевен искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Съдът е приел, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянията и че съществува реална опасност обвиняемият да извърши престъпление. Въпреки това магистратите са му наложили мярка за неотклонение „домашен арест“.

От прокуратурата съобщиха, че в законовия срок ще протестират определението на съда и ще настояват за най-тежката мярка - „задържане под стража“.

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  • Отстранен от длъжност

Съдът е уважил искането на прокуратурата обвиняемият да бъде отстранен от длъжност. Така той няма да може да изпълнява функциите си на кмет, докато мярката е в сила.

Под наблюдението на Районната прокуратура в Плевен са били водени и други три досъдебни производства срещу същия обвиняем. Досъдебната фаза по тях е приключила с внесени в съда обвинителни актове за същите престъпления.

Към момента трите дела се намират в съдебна фаза.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов    
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