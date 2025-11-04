България

Откриха над 70 тона пилешко без документи в София

Към момента няма задържани

4 ноември 2025, 18:34
В цех и два склада на територията на София бяха намерени над 70 тона пилешко месо без документи.

Акция на СДВР, НАП и БАБХ под ръководството и надзора на СГП бе предприета днес във връзка със сигнал за данъчни измами. Установено е, че дружество, стопанисващо цех за преработка на месо, стопанисва и две складови помещения.

В трите помещение се извършват проверки, като в цеха са открити налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите  документи, не е ясен и произходът му.

В единия от складовете в кв. "Слатина" месото, намерено към момента, е 26 тона. Количеството в другия е в процес на установяване, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

"Помещенията са запечатани и няма опасност до изясняването на произхода му месото да бъде разпространено в търговската мрежа", поясни прокурор Десислава Петрова от СГП.

"Действията на колегите са предприети във връзка със сигнал в СДВР. В хода на съвместните дейности с НАП и БАБХ в търговските обекти се извършват проверки на данни за евентуални данъчни престъпления, като последващи действия предстоят и утре. В процеса на работа днес служителите на БАБХ установиха нередности при съхраняването и транжирането на месото, въз основа на което цехът, ще бъде  запечатан до привеждането му в състояние за извършване на този тип дейност. Двата огромни склада на територията на столична борса също ще бъдат запечатани. Очакваме в близките дни със съдействието на двете институции да получим наличната документация, за да можем в цялост да докладваме документите в СГП", посочи Николов и добави, че към момента няма задържани, тъй като все още не е установена с точност ролята и евентуалната съпричастност на собственика към проверяваните  конкретни престъпления.

Източник: МВР    
Последни новини

България Преди 40 минути

Председателят на Народното събрание се срещна с еврокомисар Валдис Домбровскис

Свят Преди 58 минути

Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна

България Преди 1 час

Желязков изтъкна, че Германия е водещ търговски и икономически партньор

Любопитно Преди 1 час

Шепърд, бивша водеща на The View и също така водеща на собственото си токшоу SHERRI, беше почетена в Холивуд с 2827-ата звезда на световноизвестната Алея на славата

Свят Преди 1 час

Железопътните власти съобщиха, че всички налични ресурси са мобилизирани на мястото на инцидента

<p>МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи</p>

Свят Преди 1 час

МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи, съобщи Рафаел Гроси

Свят Преди 1 час

Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.

Свят Преди 2 часа

Робинсън благодари на милиардера, който, според него, е финансирал защитата му

Свят Преди 2 часа

През целия си живот Чейни се е борил със сериозни здравословни проблеми, включително пет инфаркта

България Преди 2 часа

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест

Любопитно Преди 2 часа

За децата загрижеността е особено голяма, тъй като по-малките им тела и метаболизъм ги правят по-уязвими

Свят Преди 2 часа

Дик Чейни е определян за най-влиятелният вицепрезидент в историята на САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Строителството започва с полагането на основния камък на 13 октомври 1792 г.

България Преди 2 часа

Ако той не внесе до 10 дни определената му парична гаранция, ще бъде задържан под стража

.

Свят Преди 2 часа

В Швеция престъпни банди привличат все по-често деца под 15 години, защото те не попадат под ударите на закона

Свят Преди 2 часа

Експерти предупреждават: до момента на доставката им, оръжията може вече да са остарели

