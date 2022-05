„Отдел Издирване“ и Юлиан Вергов с номинация на световния филмов фестивал „Septimius Awards“

С ериалът на NOVA „Отдел Издирване“ и актьорът Юлиан Вергов са номинирани на авторитетния международен филмов фестивал „Septimius Awards“. Българската криминална поредица, която се разпространява на международните пазари със заглавието „The Hunt for Salamander“, е една от осемте номинации в категория „Най-добър сериал“, а Юлиан Вергов, в ролята на инспектор Камен Петков, е претендент за отличието „Най-добър европейски актьор“.

„Тази новина е признание за дългосрочния ангажимент на Нова Броудкастинг Груп да инвестира в качествени филмови продукции и да бъде сред основните генератори за развитието на българската филмова индустрия. Щастлив съм да обявя, че „Отдел Издирване“ е най-награждаваният български телевизионен сериал. Зад този успех стои огромният труд на целия екип и работата им продължава да бъде отличавана от големите филмови фестивали по света“ – заяви Дирк Геркенс, главен изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп и директор „Програмиране, продукция и рекламни продажби“ на Юнайтед Медия.

„Septimius Awards“ е един от най-престижните световни филмови и телевизионни форуми, фокусиран върху независими филмови продукти, нови таланти и визионерски идеи на творци от целия свят. За разлика от традиционните форуми, организаторите на „Septimius Awards“ са приложили уникален подход, разпределяйки категориите на три групи по континенти.

„Гордея се с номинацията на „Отдел Издирване“ не само като продуцент, но и като човек и българин. Това е огромно признание не само за нашата продукция, но и за българската кино гилдия. Номинацията на Юлиан Вергов за най-добър европейски актьор, е напълно заслужена. В екипа, който стои зад „Отдел Издирване“, са едни от най-големите професионалисти, които вложиха много труд и страст. И това личи на екрана“ – каза Александър Христов, изпълнителен продуцент (Albion Films).

На церемонията по награждаването, която ще се състои в началото на юни тази година в Амстердам, наред с носителите на „Оскар“ Кристофър Хемптън и Кевин Уилмът, ще присъства и част от екипа на „Отдел Издирване“.

„Безкрайно съм щастлив от поредното международно признание за „Отдел Издирване“. Наистина това е най-награждаваният български сериал. В редица фестивали бяха номинирани и награждавани много хора от творческия екип – за режисура, за операторско майсторство, за музика, за актьорско представяне. Поредното признание идва от фестивала в Амстердам, където имаме отново две номинации – моята, за която съм много радостен, за най-добра мъжка роля, и за най-добър сериал. Надявам се да спечелим. Благодаря на NOVA“ – споделя актьорът Юлиан Вергов.

„Отдел Издирване“ вече спечели над десет награди, сред които за най-добър телевизионен сериал за 2021 година от Мадридския филмов фестивал (един от квалифициращите фестивали за най-големия сайт за кино IMDb) и Международния филмов фестивал в Буенос Айрес. Премиерата на оригиналната авторска продукция извън България се състоя на фестивала „SERIES MANIA” в Лил (Франция) през август миналата година.

Информация за „Отдел Издирване“

„Отдел Издирване“, който бе акцент в пролетния телевизионен сезон на NOVA през 2021 г., е с интересен и многопластов сюжет, заплетен около мистериозно убийство, довело до трагедия с драматични последици в живота на инспектор Камен Петков и бившата му съпруга – старши комисар Ралица Петкова. Сериалът проследява и необичайни криминални случаи, засягайки значими общочовешки теми като безусловната родителска обич, възмездието, жестокостта, отмъщението и прошката. Образите на героите са магнетични, ярки и двусмислени, предизвикващи противоречиви емоции и у зрителите.

Зад продукцията стои опитен екип от професионалисти и впечатляващ каст, включващ едни от най-талантливите и известни български актьори с редица роли в киното и театъра: Юлиан Вергов, Ана Пападопулу, Христо Петков, Елена Телбис, Пламен Димов, Иван Бърнев, Весела Бабинова, Койна Русева и др. Към тях се присъединява и хърватската звезда Ива Михалич. Сериалът „Отдел Издирване“ е създаден по идея на сценариста Александър Чобанов. Режисьори са добре познатите с работата си по едни от най-успешните български продукции в последните години Димитър Димитров и Виктор Божинов. Музиката към серийния филм е специално създадена от Максим Ешкенази. Изпълнителен продуцент на „Отдел Издирване“ е Александър Христов (Albion Films).

Награди:

- VEGAS MOVIE AWARDS - AWARD WINNER / BEST WEB/TV SERIES – Award of Merit / Monthly Edition – October 2021

- FLICKFAIR FILM FESTIVAL - AWARD WINNER / BEST TV SERIES IN VIEWERS` CHOICE CATEGORY / Monthly Edition – September 2021

- AMERICAN FILM AWARD - AWARD WINNER/BEST EPISODIC / 10th Online Annual Edition

- NEW YORK FILM AWARDS - AWARD WINNER / BEST ENSEMBLE, BEST CINEMATOGRAPHY to Boris Slavkov/ Monthly Edition – August 2021

- ACCOLADE GLOBAL FILM COMPETITION - AWARD WINNER/BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021

- FILM CON AWARDS - AWARD WINNER/ BEST PICTURE, BEST ORIGINAL STORY to Alexander Chobanov / Monthly Edition – September 2021

- LOS ANGELES FILM AWARDS (LAFA) - AWARD WINNER /BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021

- ISTANBUL FILM AWARDS - AWARD WINNER/BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021 / Nominated for Golden Star Awards Annual Gala, May 2022, Istanbul

- ROME INTERNATIONAL MOVIE AWARDS- AWARD WINNER/BEST TV SERIES, BEST PRODUCER to Alexander Hristiov / BEST TVFX (визуални ефекти) / Monthly Edition - July 2021

- BERLIN INTERNATIONAL TV SERIES FESTIVAL – FINALIST / Annual edition

- BUEIFF WEB SERIES- AWARD WINNER/BEST SERIES 2021

- MADRID FILM AWARDS- AWARD WINNER/BEST TV SERIES 2021

Информация за „Septimius Awards“

„Septimius Awards“ е ежегоден международен филмов и телевизионен фестивал, а престижната церемония по награждаване на победителите ще се проведе на 7 юни 2022 г. Организаторите на фестивала са насочили усилията си към насърчаване и откриване на талантливи независими филмови и телевизионни проекти във всички жанрове - игрални и документални филми, анимация, телевизионни игрални и риалити сериали. Ключов критерий при подбора на проектите е да съчетават необходимите елементи на успешното филмопроизводство - добър сценарий, талантлив актьорски екип и отлично качество на заснемане. Основен приоритет на „Septimius Awards“ е да представят проекти , базирани на качество и оригиналност.