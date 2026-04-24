ЦИК обяви имената на 240-те народни представители в 52-ото НС

Вижте списък на новите 240 депутати по многомандатен изборен район и политическа формация

Обновена преди 1 час / 24 април 2026, 20:59
Източник: БТА

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България.

„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.

Следва списък на новите 240 депутати по многомандатен изборен район (МИР) и политическа формация: 

  1. МИР - Благоевград 
  • „Прогресивна България“

Росица Атанасова Карамфилова-Благова

Рашко Георгиев Динков

Стоян Сергеев Тричков

Александър Димитров Попов

Георги Владов Григоров

  • ГЕРБ-СДС

Стефан Апостолов Апостолов

Росен Димитров Желязков

Георги Иванов Георгиев

  • ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Фатима Исмаил Йълдъс

  • ПП-ДБ

Николай Денков Денков

  1. МИР- Бургас
  • „Прогресивна България“

Милева Димитрова Владкова

Добрин Добринов Бяндов

Силвия Тошкова Христова

Витко Здравков Вълчев

Владимир Христов Гончев

Румяна Златинова Янкова – Аврамова

Фатме Хасан Рамадан

Пламен Александров Карашев

  • ГЕРБ – СДС

Жечо Дончев Станков

Любен Любенов Дилов

  • ДПС 

Калин Георгиев Стоянов 

  • ПП – ДБ

Мирослав Николаев Иванов 

Димитър Георгиев Найденов

  • "Възраждане"

Борис Димитров Аладжов 

  1. МИР - Варна 
  • „Прогресивна България“ 

Илин Павлинов Димитров

Георги Петков Илиев

Олга Бориславова Борисова

Мария Тодорова Тодорова

Миролюб Адамов Адамов

Марио Василев Смърков

Николета Костова Тодорова

Пламен Красимиров Белов

Ясен Щерев Щерев

  • ГЕРБ-СДС 

Владислав Иванов Горанов

Мария Златкова Димитрова

Евгени Георгиев Дянков

  • ПП-ДБ

Павел Димитров Попов

Стела Димитрова Николова

Калоян Тошков Иванов

  • „Възраждане“

Коста Георгиев Стоянов

  1. МИР-Велико Търново
  • „Прогресивна България“

Янка Тенева Тянкова

Георги Александров Чакъров

Диана Станчева Димитрова

Александър Романов Узунов

Валентин Ботев Гечевски

  • ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

  • ПП-ДБ

Йордан Ивов Терзийски

  • "Възраждане" 

Ангел Василев Янчев

  1. МИР - Видин 
  • „Прогресивна България“

Цветомир Милотинов Цветанов

Лилия Маринова Димитрова

  • ГЕРБ-СДС

Росица Любенова Кирова

  • ПП-ДБ

Любен Иванов Иванов

  1. МИР - Враца 
  • „Прогресивна България“

Иван Димитров Шишков

Георги Христов Митов

Михаил Ивов Михайлов

Тихомир Евгениев Кръстев

  • ГЕРБ-СДС

Красен Георгиев Кръстев

  • ДПС

Иво Севдалинов Цанев

  1. МИР - Габрово
  • „Прогресивна България“

Николай Иванов Косев

Данаил Лалев Петков

  • ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

  • ПП-ДБ

Богомил Иванов Петков

  1. МИР - Добрич 
  • „Прогресивна България“

Румен Василев Мунтянов

Стоян Тонев Петров

Стелиян Стефанов Гандев

  • ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

  • ПП-ДБ

Свилен Петров Трифонов

  1. МИР - Кърджали 
  • ДПС

Делян Славчев Пеевски

Байрам Юзкан Байрам

Айтен Байрям Сабри

  • „Прогресивна България“

Иван Петев Демерджиев

  • „Възраждане“

Георги Николаев Георгиев

  1. МИР - Кюстендил 
  • „Прогресивна България“

Явор Илиев Гечев

Ивайло Валериев Петров

ГЕРБ – СДС

Христо Богомилов Терзийски

  • ДПС

Николай Георгиев Златарски

  1.  МИР - Ловеч
  • „Прогресивна България“

Ивет Иванова Горанова

Тихомир Панков Тотев

  • ГЕРБ-СДС 

Николай Нанков Нанков

  • „Възраждане“

Ивелин Първанов Първанов

  1. МИР - Монтана 
  • „Прогресивна България“

Димитър Бисеров Петров

Даниела Андреева Георгиева

  • ГЕРБ-СДС 

Румен Димитров Христов

  • ДПС

Надя Йорданова Петрова

  1. МИР - Пазарджик 
  • "Прогресивна България"

Гълъб Спасов Донев

Георги Светломиров Петров

Пламен Дойчев Тодев

Милен Колев Трифонов

Васил Тодоров Филев

  • ГЕРБ-СДС

Стефан Неделчев Мирев

  • ПП-ДБ

Ивайло Валентинов Шотев

  • ДПС

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

  1. МИР - Перник 
  • „Прогресивна България“

Петър Бойков Витанов

Мартин Мариов Жлябинков

  • ГЕРБ-СДС

Георг Даниелов Георгиев

  • „Възраждане“

Димо Георгиев Дренчев

  1. МИР - Плевен  
  • „Прогресивна България“

Димитър Трифонов Здравков

Борислав Пламенов Георгиев

Иван Костадинов Вачев

Лорин Любенович Лоринков

Антонио Владимиров Василев

  • ГЕРБ-СДС

Валери Пламенов Лачовски

  • ПП-ДБ

Богдан Валериев Богданов

  • ДПС

Димитър Иванов Аврамов

  1. МИР - Пловдив град 
  • „Прогресивна България“

Владимир Милчев Николов

Катя Христова Стайкова

Петър Илиев Тодоров

Стефан Свиленов Свиленов

Даниела Николова Николова-Кършева

Нели Делкова Карабахчиева

Христо Симеонов Симеонов

  • ГЕРБ-СДС

Бойко Методиев Борисов

Красимир Бориславов Терзиев

  • ПП-ДБ

Асен Васков Василев

Чило Людмилов Попов

  • „Възраждане“

Ангел Жеков Георгиев

  1. МИР - Пловдив област 
  • „Прогресивна България“

Иван Тодоров Лалов

Йордан Йовчев Йовчев

Галин Неделчев Дурев

Димитър Балев Балев

Петър Василев Янков

Павлина Ангелова Ковачева

Стефан Иванов Цанков

Иван Запрянов Мавродиев 

  • ГЕРБ-СДС

Цвета Вълчева Караянчева

  • ПП-ДБ

Йордан Яворов Иванов

  • „Възраждане“ 

Кръстьо Стоянов Врачев

  1. МИР - Разград 
  • „Прогресивна България“

Маломир Василев Власов

Рашид Мехмедов Узунов

  • ПП-ДБ

Джипо Николов Джипов

  • ДПС

Левент Али Апти

  1. МИР - Русе 
  • „Прогресивна България“

Живка Дочева Бучуковска

Емил Денков Денков

Симеон Ненов Иванов

Красимир Цеков Иванов

  • ГЕРБ-СДС

Теменужка Петрова Петкова

  • ПП-ДБ

Надежда Георгиева Йорданова

  • ДПС

Атидже Байрямова Алиева-Вели

  1. МИР- Силистра 
  • „Прогресивна България“

Слави Василев Василев

Димитър Сашев Тодоров

  • ГЕРБ-СДС

Милен Стойчев Делийски

  • ДПС

Тансер Ибрям Бейти

  1. МИР - Сливен 
  • „Прогресивна България“ 

Весела Господинова Момчева – Таун 

Димитър Иванов Кънев 

Ивайло Христов Христов 

Валентин Петков Петров

  • ГЕРБ-СДС 

Десислава Жекова Танева

  • ПП-ДБ

Татяна Славова Султанова - Сивева

  1. МИР – Смолян
  • „Прогресивна България“ 

Петър Райчев Стойчев

Стефан Атанасов Сабрутев

ГЕРБ - СДС

Красимир Митков Събев

  • ДПС

Халил Реджепов Летифов

  1. МИР - София
  • „Прогресивна България“ 

Михаела Милчева Доцова

Даниел Славеев Парушев

Динко Любомиров Странски

Нихал Фехмиева Юзерган

Здравко Александров Огнянов

Ирина Славчова Асиова-Диамант

Иван Георгиев Голомеев

Светла Вълканова Коджабашева

  • ПП-ДБ

Божидар Пламенов Божанов  

Елисавета Димитрова Белобрадова  

Атанас Петров Атанасов

Венко Николов Сабрутев 

Стою Теодоров Стоев 

Александра Красимирова Стеркова

Иво Георгиев Михайлов

  • ГЕРБ-СДС

Рая Назар Назарян

Тома Любомиров Биков

Александър Койчев Иванов

  • „Възраждане“ 

 Цончо Томов Ганев

  1. МИР - София
  • „Прогресивна България“ 

Стефан Александров Белчев

Александра Йовчева Вълчева

Васил Иванов Горанов

Иван Димитров Янев

Владимир Петров Раков

Нели Николаева Андреева   

  • ПП-ДБ

Ивайло Николаев Мирчев 

Анна Маринова Бодакова

Мартин Димитров Димитров 

Велислав Величков Величков  

  • ГЕРБ-СДС  

Делян Александров Добрев

Йорданка Асенова Фандъкова

  • „Възраждане“ 

Петър Николаев Петров

  1. МИР – София 
  • „Прогресивна България“ 

Румен Георгиев Радев

Константин Василев Проданов

Румяна Любенова Петрова

Тодор Иличов Барболов

Асен Илиев Бабачев

Иван Илчев Ангелов

Момчил Викторов Терзийски

  • ПП-ДБ

Бойко Илиев Рашков

Александър Димитров Симидчиев 

Катя Максимова Панева 

Марин Михайлов Тихомиров

  • ГЕРБ-СДС 

Стефан Антонов Арсов

Лъчезар Богомилов Иванов

  • „Възраждане“ 

Костадин Тодоров Костадинов

  1. МИР – София област 
  • „Прогресивна България“ 

Румен Ангелов Миланов

Антон Константинов Кутев

Тодор Любенов Джиков

Здравко Марков Марков 

Бойко Александров Младенов 

  • ГЕРБ-СДС 

Младен Найденов Маринов 

Валентин Мирчов Милушев

  • ПП-ДБ

Атанас Владиславов Славов

  1. МИР – Стара Загора
  • „Прогресивна България“  

Александър Георгиев Пулев 

Крум Владимиров Неделков

Елена Маргаритова Нонева

Вяра Радкова Петрова

Мариям Саркис Сакъз

Красимир Андреев Папазов

  • ГЕРБ-СДС  

Красимир Георгиев Вълчев

Илиана Петкова Жекова

  • ПП-ДБ

Радослав  Стефанов Рибарски

  • ДПС

Шендоан Ремзи Халит

  • „Възраждане“  

Искра Михайлова Михайлова

  1. МИР - Търговище
  • „Прогресивна България“  

Илко Пенков Илиев

Георги Петров Георгиев

  • ДПС

Неждет Джевдет Шабан

Джем Ямен Яменов

  1. МИР – Хасково
  • „Прогресивна България“

Димитър Желязков Стоянов 

Радослав Йорданов Вълчев 

Светлана Русева Митошева

Десислава Николаева Костова

Надежда Борисова Колева – Стойчева

  • ГЕРБ-СДС

Георги Тенев Станков

  • ПП-ДБ

Владислав Панчев Панев

  • ДПС

Станислав Димитров Анастасов

  1. МИР – Шумен
  • „Прогресивна България“ 

Явор Иванов Плашилски

Стела Петкова Загорчева-Серафимова 

Милена Николова Недева  

  • ГЕРБ-СДС 

Даниел Павлов Митов

  • ПП-ДБ

Айлин Нуридин Пехливанова

  • ДПС

Хамид Бари Хамид

  1. МИР – Ямбол
  • „Прогресивна България“

Енчо Ангелов Керязов

Стоян Петков Петков

Иван Драгомиров Димитров  

  • ДПС

Сейфи Сабри Мехмедали

Източник: БТА, Теодора Цанева, Николай Трифонов    
По темата

Белият дом: Уиткоф и Къшнър пътуват до Пакистан за разговори с Иран

Очаква се Абас Арагчи днес да пристигне в Исламабад, за да обсъди предложения за възобновяване на мирните преговори със САЩ

"Пред закона всички сме равни": Глобиха Румен Радев за неправилно паркиране

Санкцията е наложена от "Пътна полиция" към СДВР за нарушение в изборния ден

Започнаха разследване срещу Питър Манделсън

ОЛАФ проверява сигнал, свързан със случая Джефри Епстийн

Полски F-16 прехванаха руски изтребители над Балтийско море

НАТО реагира, но руските самолети не са навлезли във въздушното пространство на Полша

"Топлофикация София" съобщи кога спира парното

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание

Президентът на РСМ честити изборната победа на Румен Радев

Мнозинството и стабилността в България са важни, за да има с кого да разговаряме, каза Силяновска

Кремъл: Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в Маями

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, посочи говорителят на Кремъл

Тръмп избухна срещу „глупав въпрос": Ще използва ли САЩ ядрено оръжие срещу Иран?

"Не ни е нужно това", каза Тръмп

<p>Ангел Кунчев е преминал през онкологична операция</p>

Процесът на възстановяване протича бавно, но без усложнения, съобщава главният държавен здравен инспектор

При ограничение 50 км/ч: Шофьори са засечени с до 189 км/ч във Велинград

Предстои издаването на електронни фишове, както и установяване самоличността на шофьорите

<p>Хегсет:&nbsp;Иран има шанса да сключи &quot;добра сделка&quot;</p>

По думите му американският флот е върнал досега от протока 34 кораба

Снимката е архивна

Българската мегазвезда на световните щанги Карлос Насар завоюва златния медал в движението изхвърляне по време на Европейското първенство в Батуми. В новата за него категория до 94 кг, 21-годишният ни тежкоатлет демонстрира пълно надмощие, справяйки се с конкуренцията на силния арменец Ара Аганян

Тя е епоха! Лили Иванова празнува 87-и рожден ден

Най-голямото име в българската поп музика публикува копия от поздравленията на официалната си страница във Фейсбук

Бенямин Нетаняху е крил диагноза рак заради войната с Иран

Израелският премиер разкри, че е претърпял лечение на злокачествен тумор, но вече е в отлично състояние и болестта е зад гърба му

Програмите "Хоризонт" и "Христо Ботев" ще са в приложението Radio ON

Това предвижда договор, подписан от генералния директор на общественото радио Милен Митев и програмния директор на Nova Radio Group Тодор Милиев

Даунинг стрийт реагира на информации за американски натиск

Позицията на Великобритания за Фолклендските острови остава непроменена

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Съперничеството в The Floor достига точка на кипене

Edna.bg

Човекът със100 лица! Краси Радков празнува рожден ден

Edna.bg

Хосу Урибе: Тази победа беше много важна

Gong.bg

Пълен обрат за Берое срещу Спартак Вн

Gong.bg

ЦИК обяви имената на новите 240 депутати (СПИСЪК)

Nova.bg

Дете е в кома след падане от тераса на НДК (СНИМКИ)

Nova.bg