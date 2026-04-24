ЦИК обяви имената на 240-те народни представители в 52-ото НС

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) обяви имената на избраните на 19 април 240 народни представители в 52-рия парламент на България.
„Прогресивна България“ ще има 131 депутати, ГЕРБ – СДС – 39, „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) – 37, „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 21, а „Възраждане“ – 12.
Следва списък на новите 240 депутати по многомандатен изборен район (МИР) и политическа формация:
- МИР - Благоевград
- „Прогресивна България“
Росица Атанасова Карамфилова-Благова
Рашко Георгиев Динков
Стоян Сергеев Тричков
Александър Димитров Попов
Георги Владов Григоров
- ГЕРБ-СДС
Стефан Апостолов Апостолов
Росен Димитров Желязков
Георги Иванов Георгиев
- ДПС
Джевдет Ибрям Чакъров
Фатима Исмаил Йълдъс
- ПП-ДБ
Николай Денков Денков
- МИР- Бургас
- „Прогресивна България“
Милева Димитрова Владкова
Добрин Добринов Бяндов
Силвия Тошкова Христова
Витко Здравков Вълчев
Владимир Христов Гончев
Румяна Златинова Янкова – Аврамова
Фатме Хасан Рамадан
Пламен Александров Карашев
- ГЕРБ – СДС
Жечо Дончев Станков
Любен Любенов Дилов
- ДПС
Калин Георгиев Стоянов
- ПП – ДБ
Мирослав Николаев Иванов
Димитър Георгиев Найденов
- "Възраждане"
Борис Димитров Аладжов
- МИР - Варна
- „Прогресивна България“
Илин Павлинов Димитров
Георги Петков Илиев
Олга Бориславова Борисова
Мария Тодорова Тодорова
Миролюб Адамов Адамов
Марио Василев Смърков
Николета Костова Тодорова
Пламен Красимиров Белов
Ясен Щерев Щерев
- ГЕРБ-СДС
Владислав Иванов Горанов
Мария Златкова Димитрова
Евгени Георгиев Дянков
- ПП-ДБ
Павел Димитров Попов
Стела Димитрова Николова
Калоян Тошков Иванов
- „Възраждане“
Коста Георгиев Стоянов
- МИР-Велико Търново
- „Прогресивна България“
Янка Тенева Тянкова
Георги Александров Чакъров
Диана Станчева Димитрова
Александър Романов Узунов
Валентин Ботев Гечевски
- ГЕРБ-СДС
Костадин Георгиев Ангелов
- ПП-ДБ
Йордан Ивов Терзийски
- "Възраждане"
Ангел Василев Янчев
- МИР - Видин
- „Прогресивна България“
Цветомир Милотинов Цветанов
Лилия Маринова Димитрова
- ГЕРБ-СДС
Росица Любенова Кирова
- ПП-ДБ
Любен Иванов Иванов
- МИР - Враца
- „Прогресивна България“
Иван Димитров Шишков
Георги Христов Митов
Михаил Ивов Михайлов
Тихомир Евгениев Кръстев
- ГЕРБ-СДС
Красен Георгиев Кръстев
- ДПС
Иво Севдалинов Цанев
- МИР - Габрово
- „Прогресивна България“
Николай Иванов Косев
Данаил Лалев Петков
- ГЕРБ-СДС
Томислав Пейков Дончев
- ПП-ДБ
Богомил Иванов Петков
- МИР - Добрич
- „Прогресивна България“
Румен Василев Мунтянов
Стоян Тонев Петров
Стелиян Стефанов Гандев
- ГЕРБ-СДС
Деница Евгениева Сачева
- ПП-ДБ
Свилен Петров Трифонов
- МИР - Кърджали
- ДПС
Делян Славчев Пеевски
Байрам Юзкан Байрам
Айтен Байрям Сабри
- „Прогресивна България“
Иван Петев Демерджиев
- „Възраждане“
Георги Николаев Георгиев
- МИР - Кюстендил
- „Прогресивна България“
Явор Илиев Гечев
Ивайло Валериев Петров
ГЕРБ – СДС
Христо Богомилов Терзийски
- ДПС
Николай Георгиев Златарски
- МИР - Ловеч
- „Прогресивна България“
Ивет Иванова Горанова
Тихомир Панков Тотев
- ГЕРБ-СДС
Николай Нанков Нанков
- „Възраждане“
Ивелин Първанов Първанов
- МИР - Монтана
- „Прогресивна България“
Димитър Бисеров Петров
Даниела Андреева Георгиева
- ГЕРБ-СДС
Румен Димитров Христов
- ДПС
Надя Йорданова Петрова
- МИР - Пазарджик
- "Прогресивна България"
Гълъб Спасов Донев
Георги Светломиров Петров
Пламен Дойчев Тодев
Милен Колев Трифонов
Васил Тодоров Филев
- ГЕРБ-СДС
Стефан Неделчев Мирев
- ПП-ДБ
Ивайло Валентинов Шотев
- ДПС
Искра Димитрова Михайлова-Копарова
- МИР - Перник
- „Прогресивна България“
Петър Бойков Витанов
Мартин Мариов Жлябинков
- ГЕРБ-СДС
Георг Даниелов Георгиев
- „Възраждане“
Димо Георгиев Дренчев
- МИР - Плевен
- „Прогресивна България“
Димитър Трифонов Здравков
Борислав Пламенов Георгиев
Иван Костадинов Вачев
Лорин Любенович Лоринков
Антонио Владимиров Василев
- ГЕРБ-СДС
Валери Пламенов Лачовски
- ПП-ДБ
Богдан Валериев Богданов
- ДПС
Димитър Иванов Аврамов
- МИР - Пловдив град
- „Прогресивна България“
Владимир Милчев Николов
Катя Христова Стайкова
Петър Илиев Тодоров
Стефан Свиленов Свиленов
Даниела Николова Николова-Кършева
Нели Делкова Карабахчиева
Христо Симеонов Симеонов
- ГЕРБ-СДС
Бойко Методиев Борисов
Красимир Бориславов Терзиев
- ПП-ДБ
Асен Васков Василев
Чило Людмилов Попов
- „Възраждане“
Ангел Жеков Георгиев
- МИР - Пловдив област
- „Прогресивна България“
Иван Тодоров Лалов
Йордан Йовчев Йовчев
Галин Неделчев Дурев
Димитър Балев Балев
Петър Василев Янков
Павлина Ангелова Ковачева
Стефан Иванов Цанков
Иван Запрянов Мавродиев
- ГЕРБ-СДС
Цвета Вълчева Караянчева
- ПП-ДБ
Йордан Яворов Иванов
- „Възраждане“
Кръстьо Стоянов Врачев
- МИР - Разград
- „Прогресивна България“
Маломир Василев Власов
Рашид Мехмедов Узунов
- ПП-ДБ
Джипо Николов Джипов
- ДПС
Левент Али Апти
- МИР - Русе
- „Прогресивна България“
Живка Дочева Бучуковска
Емил Денков Денков
Симеон Ненов Иванов
Красимир Цеков Иванов
- ГЕРБ-СДС
Теменужка Петрова Петкова
- ПП-ДБ
Надежда Георгиева Йорданова
- ДПС
Атидже Байрямова Алиева-Вели
- МИР- Силистра
- „Прогресивна България“
Слави Василев Василев
Димитър Сашев Тодоров
- ГЕРБ-СДС
Милен Стойчев Делийски
- ДПС
Тансер Ибрям Бейти
- МИР - Сливен
- „Прогресивна България“
Весела Господинова Момчева – Таун
Димитър Иванов Кънев
Ивайло Христов Христов
Валентин Петков Петров
- ГЕРБ-СДС
Десислава Жекова Танева
- ПП-ДБ
Татяна Славова Султанова - Сивева
- МИР – Смолян
- „Прогресивна България“
Петър Райчев Стойчев
Стефан Атанасов Сабрутев
ГЕРБ - СДС
Красимир Митков Събев
- ДПС
Халил Реджепов Летифов
- МИР - София
- „Прогресивна България“
Михаела Милчева Доцова
Даниел Славеев Парушев
Динко Любомиров Странски
Нихал Фехмиева Юзерган
Здравко Александров Огнянов
Ирина Славчова Асиова-Диамант
Иван Георгиев Голомеев
Светла Вълканова Коджабашева
- ПП-ДБ
Божидар Пламенов Божанов
Елисавета Димитрова Белобрадова
Атанас Петров Атанасов
Венко Николов Сабрутев
Стою Теодоров Стоев
Александра Красимирова Стеркова
Иво Георгиев Михайлов
- ГЕРБ-СДС
Рая Назар Назарян
Тома Любомиров Биков
Александър Койчев Иванов
- „Възраждане“
Цончо Томов Ганев
- МИР - София
- „Прогресивна България“
Стефан Александров Белчев
Александра Йовчева Вълчева
Васил Иванов Горанов
Иван Димитров Янев
Владимир Петров Раков
Нели Николаева Андреева
- ПП-ДБ
Ивайло Николаев Мирчев
Анна Маринова Бодакова
Мартин Димитров Димитров
Велислав Величков Величков
- ГЕРБ-СДС
Делян Александров Добрев
Йорданка Асенова Фандъкова
- „Възраждане“
Петър Николаев Петров
- МИР – София
- „Прогресивна България“
Румен Георгиев Радев
Константин Василев Проданов
Румяна Любенова Петрова
Тодор Иличов Барболов
Асен Илиев Бабачев
Иван Илчев Ангелов
Момчил Викторов Терзийски
- ПП-ДБ
Бойко Илиев Рашков
Александър Димитров Симидчиев
Катя Максимова Панева
Марин Михайлов Тихомиров
- ГЕРБ-СДС
Стефан Антонов Арсов
Лъчезар Богомилов Иванов
- „Възраждане“
Костадин Тодоров Костадинов
- МИР – София област
- „Прогресивна България“
Румен Ангелов Миланов
Антон Константинов Кутев
Тодор Любенов Джиков
Здравко Марков Марков
Бойко Александров Младенов
- ГЕРБ-СДС
Младен Найденов Маринов
Валентин Мирчов Милушев
- ПП-ДБ
Атанас Владиславов Славов
- МИР – Стара Загора
- „Прогресивна България“
Александър Георгиев Пулев
Крум Владимиров Неделков
Елена Маргаритова Нонева
Вяра Радкова Петрова
Мариям Саркис Сакъз
Красимир Андреев Папазов
- ГЕРБ-СДС
Красимир Георгиев Вълчев
Илиана Петкова Жекова
- ПП-ДБ
Радослав Стефанов Рибарски
- ДПС
Шендоан Ремзи Халит
- „Възраждане“
Искра Михайлова Михайлова
- МИР - Търговище
- „Прогресивна България“
Илко Пенков Илиев
Георги Петров Георгиев
- ДПС
Неждет Джевдет Шабан
Джем Ямен Яменов
- МИР – Хасково
- „Прогресивна България“
Димитър Желязков Стоянов
Радослав Йорданов Вълчев
Светлана Русева Митошева
Десислава Николаева Костова
Надежда Борисова Колева – Стойчева
- ГЕРБ-СДС
Георги Тенев Станков
- ПП-ДБ
Владислав Панчев Панев
- ДПС
Станислав Димитров Анастасов
- МИР – Шумен
- „Прогресивна България“
Явор Иванов Плашилски
Стела Петкова Загорчева-Серафимова
Милена Николова Недева
- ГЕРБ-СДС
Даниел Павлов Митов
- ПП-ДБ
Айлин Нуридин Пехливанова
- ДПС
Хамид Бари Хамид
- МИР – Ямбол
- „Прогресивна България“
Енчо Ангелов Керязов
Стоян Петков Петков
Иван Драгомиров Димитров
- ДПС
Сейфи Сабри Мехмедали