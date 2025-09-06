България

Новите правила за движение по пътищата влизат в сила от неделя

Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

6 септември 2025, 11:32
Източник: БГНЕС

Н овите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти, влизат в сила от 7 септември (неделя). Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

В анализ, подготвен от експертите на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) за съвместната рубрика с БТА „На пътя животът е с предимство“, от агенцията разясняват какви са основните промени, засягащи участниците в движението.

  • Засичане на средна скорост

Според приетите промени, забраната за превишаване на максимално допустимите скорости ще се прилага и за средната скорост в определен участък от пътя. Системата за контрол ще използва камери, монтирани в началото и края на отсечката, като „средна скорост“ е дефинирана като скоростта, с която превозно средство изминава за определено време определен участък от пътя, установена с автоматизирано техническо средство или система за секционен контрол.

  • Пресичане на релсов път

Забранено е: пресичането на релсов път извън железопътните прелези; самоволното вдигане на спусната бариера или заобикалянето ѝ; превключването на предавките на превозното средство на железопътен прелез и преминаването му при изключени предавки; движението назад на железопътен прелез.

Източник: ЕПА/БГНЕС
  • Шофиране в аварийната лента

При движение по автомагистрала на водача е забранено да се движи в платното за насрещно движение или в лентата за принудително спиране. И досега това беше забранено, но с изключение на хипотезата за повреда на пътното превозно средство, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство. Вече изключение не се допуска.

  • Плавно спиране

При спиране скоростта на движение на пътното превозно средство се намалява плавно. Рязкото спиране е забранено, освен ако това е необходимо за избягване на пътнотранспортно произшествие. За пропускане на участниците в движението, които са с предимство, спирането се извършва в заеманата лента за движение.

  • Забрана за мобилни устройства

На водача на моторно превозно средство е забранено да използва мобилно устройство за комуникация или друго мобилно устройство по време на управление на превозното средство освен чрез устройство, позволяващо използването без участие на ръцете му или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудвано превозното средство.

  • Пешеходна пътека

При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне сигнализиращите, че ще пресичат платното за движение на пешеходната пътека, стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре.

Източник: Thinkstock/Guliver
  • Участие в произшествие

Водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен: когато при произшествието са пострадали хора да не употребява алкохол или наркотични вещества или техни аналози до пристигането на контролните органи.

Когато при произшествието са причинени само имуществени вреди, ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те, без да напускат местопроизшествието, уведомяват съответната служба за контрол на Министерството на вътрешните работи на територията, на която е настъпило произшествието, и изпълняват дадените им указания като не употребяват алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози до пристигането на контролните органи.

  • Системи за обезопасяване на деца

За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите M1, N1, N2 и N3, задължително се използват системи за обезопасяване на деца.

  • Технически преглед

Преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство се извършва след установяване на липсата на задължения на собственика или вписания в свидетелството за регистрация ползвател, както и на лицето, което представя пътното превозно средство за проверка на техническата изправност към датата на извършване на прегледа, за заплащане на глоба или имуществена санкция за извършено със същото превозно средство нарушение по този закон, наложена с влязло в сила наказателно постановление, фиш или електронен фиш.

  • Управление с чуждестранна шофьорска книжка

Българските граждани могат да управляват моторни превозни средства на територията на Република България с чуждестранно национално свидетелство, когато то не е издадено от държава-членка на Европейския съюз, или от друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария в срок до една година от датата на влизането им в страната.

Пешеходци

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила: преди да навлязат на платното за движение, да спрат, да се огледат наляво и надясно и да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства; да не използват мобилен телефон или друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващи вниманието им; да пропуснат приближаващите релсови превозни средства.

На пешеходците е забранено: да се движат в тунели и по мостове, когато няма изградени тротоари; да пресичат платното за движение непосредствено зад или пред спрял на спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници автобус, трамвай или тролейбус.

Източник: iStock photos/Getty images
  • Индивидуално електрическо превозно средство

Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години.

Водачът на индивидуално електрическо превозно средство е длъжен: да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 km/h; да ползва защитна каска, независимо от възрастта; при пресичане на платното за движение да се придвижи съгласно правилата за движение по пътищата, съобразявайки се с приближаващите превозни средства и без да им отнема предимство, а ако пресича платното за движение на пешеходна пътека – да слезе от индивидуалното електрическо превозно средство и да пресече на собствен ход.

Необходима е валидна застраховка „Гражданска отговорност“ за отговорността на застрахования за причинените от него вреди на трети лица.

На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено да: управлява индивидуално електрическо превозно средство, което не е регистрирано, като редът и условията за регистрация се определя в наредба на общинския съвет; се движи в тъмната част на денонощието; управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръце или по начин, който създава опасност за останалите участници в движението, включително да извършва скокове или да го управлява на едно колело; използва мобилен телефон, друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му, освен устройства, позволяващи използването им без участието на ръцете му при управлението на индивидуално електрическо превозно средство; води животни.

Забранено е също да паркира превозното средство в паркове, градини, площади, детски и спортни площадки, зелени площи, площи, предназначени само за пешеходци, тротоари, както и на входовете към метростанции или сгради, спирки на наземния транспорт, пътеки за преминаване и пред рампи за достъп на хора с увреждания, освен на определените за това места.

Източник: iStock/Getty Images
  • Велосипедисти

Водачът на велосипед е длъжен: да ползва светлоотразителна жилетка или светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост да управлява велосипеда с включена бяла или жълта светлина отпред; при пресичане на платното за движение на пешеходна пътека да слезе от велосипеда и да пресече на собствен ход.

На водача на велосипед е забранено: да превозва други лица върху велосипеда, освен деца до 6-годишна възраст или с тегло до 27 кг на специално предвидени и сертифицирани столчета или седалки, освен ако велосипедът е произведен за ползване от повече от едно лице; да превозва други лица върху велосипеда, ако е на възраст под 18 години; по време на движение да използва мобилен телефон, друго мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващо вниманието му, освен устройства, позволяващи използването им без участието на ръцете му; да води животни, ако се движи по платното за движение.

Всички промени, засягащи водачите на автомобили, на електрически превозни средства, на велосипеди и пешеходци, могат да бъдат видяни на интернет страницата на „Държавна агенция за безопасност на движението по пътищата“. 

Източник: БТА/Иван Лазаров    
нови правила движение по пътищата 7 септември
