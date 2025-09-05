България

Внимание, шофьори! Над 370 нарушения за средна скорост за 12 часа

Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември

5 септември 2025, 14:02
И ма 378 нарушения на средната скорост при пробното отчитане за 12 часа, каза директорът на Националното тол управление Олег Асенов на брифинг на Северната скоростна тангента в София. Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември, но от тази вечер, заедно с МВР, сме в т.нар. продукционна реална среда, обясни Асенов. Той посочи, че нарушенията са регистрирани на три ключови отсечки на автомагистралите "Тракия", "Струма", както и на Северната скоростна тангента. Най-голямото нарушение е с над 190 км/ч, а друго – със 179 км/ч. Над 51 шофьори са управлявали с над 160 км/ч, добави Асенов.

Тол управлението ще предоставя информация на МВР за нарушения на 11 отсечки от 00:00 ч. на 7 септември, а следващата седмица ще добавим и още една отсечка в района на Видин, обясни Асенов. Той припомни, че към момента са сертифицирани 22 отсечки по пътната мрежа, разположени равномерно между магистралите и първокласните пътища. Целта е до края на годината да бъдат сертифицирани 1200 км, посочи директорът на тол управлението.

Окончателно: НС прие промените в Закона за движение по пътищата

След като се регистрира нарушението в системата на МВР, то се валидира и обработва, а гражданите получават съобщение на мобилния си номер или имейл, като справка може да се направи и чрез сайта на МВР, каза комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. МВР се фокусира върху две отсечки на автомагистрала "Тракия", една на "Хемус" и по една на "Струма" и "Марица", добави тя.

Ботева допълни, че има промени по отношение на санкциите за скоростните режими. В населено място санкциите започват от 20 лв. и достигат до 600 лв. и лишаване от право на управление. При превишаване на скоростта с над 50 км/ч глобата е 700 лв., три месеца лишаване от право на управление и отнемане на контролни точки. По думите ѝ за всеки следващи 5 км превишена скорост глобата се увеличава с 50 лв. Извън населено място глобите започват от 20 лв. и стигат до 600 лв. и два месеца лишаване от право на управление. По отношение на средната скорост санкциите са със същите размери, добави тя. За пешеходците глобата за неправилно пресичане е 100 лв., а има и промяна в Закона за движение по пътищата, която забранява използването на мобилни устройства при пресичане на пешеходна пътека, отбеляза комисарят.

Нарушител-рекордьор: Засякоха шофьор с 216 км/ч по Околовръстното в София

Ботева посочи още, че от днес до 8 септември, заради почивните дни, както и от 19 до 22 септември, се въвеждат мерки от страна на "Пътна полиция", за да се улесни излизането на автомобилите от основните пътни артерии на големите населени места. Забранява се движението на моторни превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона, включително с ремарке и полуремарке, по автомагистралите "Тракия", "Струма" и "Хемус" от 0 км до пътната връзка при 87 км, допълни Ботева. Ще има засилено полицейско присъствие и специализирани операции за проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества, както и за техническата годност на автомобилите, каза още комисарят.

