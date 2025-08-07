България

Експерти: Новите правила за електрическите тротинетки на практика са неизпълними

Промените в закона въвеждат редица изисквания и глоби, но оставят неясноти около регистрацията и застраховането

7 август 2025, 09:41
Н овите, по-строги правила за електрическите тротинетки, на практика са неизпълними. Такова мнение изрази в ефира на NOVA Владислав Стоицов, председател на УС на Българската асоциация за електромобилност. По думите му има нерешим към момента казус.

„Ако карам тротинетка, още от 7 септември трябва да имам застраховка "Гражданска отговорност". Срещахме се с Асоциацията на българските застрахователи, които ни показаха, че на практика това няма как да стане преди да бъде променен Кодексът на застраховане. Той гласи, че тротинетката трябва да има номер на шаси, това е ЕГН-то на даденото превозно средство, и трябва да е регистрирано в КАТ. Това е изискването по кодекса на застраховане, а той е по-висша форма от закона. В момента има сериен номер, но е написано по друг начин в кодекса. Той върши работа, но само ако се направи корекция в написаното”, обясни Стоицов.

„За да се издаде една застраховка, трябва да има регистрация, а тя не може да стане, защото това е прехвърлено като отговорност на общините. Те имат 4 месеца да го направят. А се изисква застраховка след един месец, за която трябва регистрация. Попадаме в една сива зона,в която се иска нещо от нас, но никой на практика не ни е казал как може да се случи”, поясни той.

По думите му новият закон е бил приет експресно и не е имало никакво обществено обсъждане. А прехвърлянето „на топката” към общините е грешка. Проблемът трябва да се реши на национално ниво.

„Ние сме първата държава, изобщо, която прави толкова драстични забрани на електрическите превозни средства. Ние сме първата държава, която налага забрана за каране през нощта на каквото и да било превозно средство”, каза още Стоицов.

Според него всяка европейска държава трябва да работи за популяризиране на градската мобилност, защото проблемът с трафика и мръсния въздух е все по-голям.

По думите му вече са разговаряли с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата" да може през есента да има по-широко обучение по пътна безопасност в училищата, за да няма толкова много инциденти с тротинетки.

Новите изисквания и глоби

Ключовите промени, които засягат всички собственици и ползватели на електрически тротинетки, са:

  • Задължителна каска: Глобата за липса на каска е 50 лв.
  • Максимална скорост: Ограничението е до 25 км/ч.
  • Задължителна застраховка "Гражданска отговорност": Липсата ѝ ще се наказва с глоба до 400 лв.
  • Забрана за движение през нощта: Карането в тъмните часове на денонощието ще струва на нарушителите 50 лв.
  • Забрана за използване на телефон: Разговорите по мобилен телефон по време на движение се санкционират с 50 лв.
  • Санкция за родители: Родител, който допусне лице под 16 години да управлява тротинетка извън позволените зони, ще бъде глобен с 500 лв.
