България

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България

1 февруари 2026, 07:00
Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев

Божанов: Твърде рано е да се говори за сътрудничество с Радев
БСП се събра на важен пленум преди предсрочния вот

БСП се събра на важен пленум преди предсрочния вот
Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

Борисов: България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в ЕС и НАТО

"Мечтая мама да оздравее": Да помогнем на Мая да се пребори с рака
Проверки за спекула в последния ден на българския лев, под прицел са автомивките

Проверки за спекула в последния ден на българския лев, под прицел са автомивките
Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините

Голям ръст на пациентите с усложнения от грип, какви са причините

"Мълчанието убива": Протест срещу войната по пътищата блокира пътя София - Плевен
Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

Внимание, шофьори! Мъгла, мокри пътища и заледявания в части от страната

П редупредителни кодове в цялата страна за обилни снеговалежи и виелици на 1 февруари. 

Жълт код е обявен за части от следните области: Враца, Видин, Перник, София-град, Кюстендил, София-област, Благоевград. Оранжев предупредителен код е в сила за всички останали.

Източник: НИМХ

Още сутринта в неделя от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm.

Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието.

Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините

ще бъде облачно и със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен източен, по най-високите върхове югоизточен вятър. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

В понеделник

сутринта в източните райони все още ще е ветровито и ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно, застудяването ще продължи. Дневните температури в Северна България ще са от минус 8° до минус 5°, в Южна между минус 4° и 1°, в крайните югозападни райони 5°-6°. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът навсякъде ще отслабне.

Във вторник

сутринта ще е студено с минимални температури до минус 12°, минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Ще има разкъсана облачност, над много райони и до предимно слънчево.

Източник: НИМХ    
времето февруари прогноза
Последвайте ни
Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Германци се преселват в Русия: Кои са и защо го правят?

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 6 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 6 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 6 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Свят Преди 8 часа

Правителството ще проведе заседание на 1 февруари, посветено на плановете за възстановяване и реакцията на очакваните нови валежи, съобщиха от кабинета на премиера

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Зеленски: Киев е готов за преговори със САЩ още следващата седмица

Свят Преди 8 часа

Вечерното му съботно обръщение подсказва, че вторият кръг от преговори между представители на САЩ, Русия и Украйна, планиран за 1 февруари в Абу Даби, вероятно е бил отложен

.

Протест в Будапеща срещу антиромски изказвания на унгарски министър

Свят Преди 10 часа

В протеста се включиха под звуците на ромска музика стотици хора

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Пет жертви на пожар в сауна в Русия

Свят Преди 10 часа

Пожарът е обхванал площ от 70 квадратни метра

,

Арктически студ и силен вятър: Нова зимна буря връхлетя САЩ

Свят Преди 11 часа

Предходната студена вълна остави стотици хиляди домакинства без ток

Сателитна снимка на търговската компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показва нов покрив на една от сградите на завода за обогатяване в Натанз, Иран, 28 януари 2026 г.

АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Свят Преди 12 часа

Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там

.

Евролидерите с план за противодействие срещу Тръмп

Свят Преди 12 часа

В него се призовава за спокоен отговор на бъдещи провокации от страна на американския президент, включително заплахи за налагане на ответни мита

,

Хотел причини замърсяване с мазут на плаж Кабакум

България Преди 13 часа

Инцидентът предизвика спешно заседание на Щаба по изпълнение на областния план при защита от бедствия

,

Катастрофа затвори пътя София - Самоков

България Преди 13 часа

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Сериозни финансови затруднения преследват принц Хари

Любопитно Преди 14 часа

Мемоарите на Хари, които трябва да бъдат публикувани през 2023 г., са му спечелили 27 милиона долара, но това не е достатъчно, за да покрие всички разходи

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Две експлозии в Иран, има загинали и ранени (ВИДЕО/СНИМКИ)

Свят Преди 14 часа

Техеран отрича, че военен лидер е бил атакуван

Надал: Имам огромен респект към Джокович, но Алкарас е фаворит във финала

Надал: Имам огромен респект към Джокович, но Алкарас е фаворит във финала

Свят Преди 15 часа

22-кратният шампион от Големия шлем, който се оттегли през 2024, ще бъде на трибуните за мегасблъсъка утре от 10:30 часа наше време

Борисов: България и Гърция са ключов газов фактор на европейската енергийна карта

Борисов: България и Гърция са ключов газов фактор на европейската енергийна карта

България Преди 15 часа

Това заяви Бойко Борисов по време на разговора си с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Аферата „Епстийн”: Публикуваните материали не са всички налични документи по делото

Свят Преди 15 часа

В документите не се посочват престъпления на Доналд Тръмп

,

Температурата в Москва падна под минус 20 градуса

Свят Преди 15 часа

Снежната покривка е 70 см

Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес

Болници в Газа съобщиха за 23 убити при израелски удари днес

Свят Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

4 породи котки с лоша репутация

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Крем супа от нахут и карфиол

Edna.bg

Честит рожден ден, Джъстин Тимбърлейк - поп икона и човек, който никога не бърза

Edna.bg

Джокович и Алкарас излизат за исторически финал на Australian Open

Gong.bg

Барселона премина през Елче и увеличи преднината си на върха

Gong.bg

Историческо: От днес плащаме единствено с евро

Nova.bg

DARA е българският представител на конкурса за песен "Евровизия"

Nova.bg