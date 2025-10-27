България

Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна

Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°

27 октомври 2025, 06:29
Опасно време в България: Проливни дъждове обхващат цялата страна
Източник: iStock/Getty Images

В понеделник значителни по количество ще са валежите главно на места в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 8°. Преди обяд валежите ще продължат, но след обяд от северозапад ще спират и облачността ще се разкъсва.

Интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони от Южна и Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад; ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 12°.

НИМХ издава предупреждение за оранжев код за значителни валежи в 4 области – Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. В останалата част от страната предупреждението е за жълт код.

  • Планините

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг. След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

  • Черноморието

По Черноморието ще е облачно и дъждовно, на места валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури, както и температурата на морската вода ще бъдат 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • Вторник и сряда

Във вторник ще остане ветровито, с променлива, по-често значителна облачност. На места от запад на изток отново ще превали. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а дневните ще останат без съществена промяна.

В сряда ще бъде предимно слънчево. Северозападният вятър ще отслабне. Сутринта ще е студено, на места в котловините минималните температури ще са близки до нулата и ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат и максималните в повечето места ще са между 15° и 20°.

Източник: НИМХ    
