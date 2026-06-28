България

Огнена трагедия във Варна: 58-годишна жена загина при пожар в къща

Огнеборците в страната са потушили общо 91 пожара и са реагирали на 135 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 15:18
Огнена трагедия във Варна: 58-годишна жена загина при пожар в къща
Източник: iStock

П ътен инцидент и тежки огнени бедствия белязаха изминалото денонощие в страната, като най-сериозният инцидент отне човешки живот във Варна. По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) към МВР, публикувани на сайта на ведомството към 6:00 часа тази сутрин, в цялата страна са ликвидирани общо 91 пожара.

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Сигналът за пламналата жилищна сграда във Варна е подаден вчера следобед в 16:08 часа. Към мястото незабавно са насочени два противопожарни автомобила с екипи от Регионалната дирекция на ПБЗН – Варна. При пристигането си огнеборците установили, че стихията вече е обхванала цялата едноетажна къща, включително и покривната ѝ конструкция. Въпреки бързите действия по потушаването на огъня, при инцидента е загинала 58-годишна жена.

През последните 24 часа дежурните противопожарни звена в страната са реагирали на общо 135 сигнала за произшествия, като са регистрирани и 6 лъжливи повиквания. Общо 21 от пожарите са причинили преки материални щети. От тях девет са възникнали в жилищни сгради, един е обхванал промишлена постройка, четири са избухнали в транспортни средства, а два са регистрирани в селското стопанство. Останалите 70 пожара са преминали без преки материални загуби, като голямата част от тях са били в сухи треви, храсти и горска постеля (38 случая), един в стърнища и 25 в отпадъци.

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Пожарникарите са извършили и 38 спасителни дейности и помощни операции. Екипите са оказали съдействие при шест катастрофи с транспортни средства и са помогнали директно на четирима пострадали граждани.

През денонощието екипите на ПБЗН са предотвратили и по-големи икономически щети, овладявайки три големи пожара в страната. В село Карапелит (община Добрич) е ликвидиран пожар в кравеферма, а в град Завет (област Разград) е спасена птицеферма, като при нито един от двата инцидента няма пострадали животни или птици. Огнеборците са се справили успешно и с пожар в огромен блок с ечемик с обща площ от 4000 декара, намиращ се между Козлодуй и село Гложене в област Враца.

Редактор: Стела Христова
Източник: Теодора Цанева/БТА    
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