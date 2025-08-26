България

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

​Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

26 август 2025, 06:25
Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя
Пожар пламна до АМ „Тракия" (ВИДЕО)
Транспортираха в „Пирогов" детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг
Родилка почина в болница в Русе
Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)
Социален дъмпинг: Кой заема работните места на младите българи?
През нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее до предимно ясно време. Вятърът от северозапад ще отслабне, на места и ще стихне.

Във вторник

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 26 градуса. Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

В планините

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 13 градуса.

По Черноморието

ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 45 мин. и залязва в 20 ч. и 11 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 26 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 56 мин. и залязва в 21 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

През следващите два дни

ще бъде слънчево. В сряда от запад ще се появи разкъсана висока облачност, а в четвъртък повече облачност ще има сутринта в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса.

Източник: НИМХ    
България

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

България

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Свят

Китай се превърна във втората страна след САЩ, която развива два вида стелт изтребители - J-20 и J-35A

България

Причината е в планираните промени от администрацията на страната, свързани с митническото обслужване на влизащите там пратки

Свят

Тръмп: Може да чакаме, а може и да не чакаме

Свят

Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън" към украинския президент

Свят

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари

България

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите

Свят

По време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка

България

Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя

Свят

Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху

България

Той апелира застрахователите да платят и останалите суми

Свят

Вицеканцлерът каза, че Германия ще "поеме отговорност" за предоставянето на гаранции за сигурност

България

Детето е негова ученичка

Свят

Американският гражданин е обвинен, че е предлагал военни тайни на Пекин

Свят

Халит Юкай беше собственик на корабостроителна фирма

