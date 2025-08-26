Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

През нощта валежите навсякъде ще спрат и облачността ще намалее до предимно ясно време. Вятърът от северозапад ще отслабне, на места и ще стихне.

Във вторник

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над Южна България, но ще е без съществени валежи. Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София – около 26 градуса. Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.

В планините

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 13 градуса.

По Черноморието

ще преобладава слънчево време, около и след обяд с по-значителни временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 45 мин. и залязва в 20 ч. и 11 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 26 мин. Луната в София изгрява в 9 ч. и 56 мин. и залязва в 21 ч. и 25 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

През следващите два дни

ще бъде слънчево. В сряда от запад ще се появи разкъсана висока облачност, а в четвъртък повече облачност ще има сутринта в крайните югоизточни райони. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса.