Разследват убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата

Разследват убийство на мъж в Софийско, съобщиха от полицията.

На 8 октомври, около 14.35 часа, на тел. 112 е получен сигнал от жител на с. Гара Лакатник, че крадец е влязъл в дома им и е намушкал баща му. На адреса незабавно били изпратени служители на РУ-Своге, които установили починал мъж с прорезни рани по тялото, съобщиха от ОДМВР-София.

След бързи оперативно-издирвателни действия криминалистите разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза "параноидна шизофрения“.

41-годишният е задържан за срок до 24 часа.

При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.