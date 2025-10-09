България

Разследват убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата

41-годишният е арестуван за срок до 24 часа

9 октомври 2025, 11:05
Разследват убийство на мъж в Софийско, задържан е синът на жертвата
Източник: БТА

Разследват убийство на мъж в Софийско, съобщиха от полицията.

На 8 октомври, около 14.35 часа, на тел. 112 е получен сигнал от жител на с. Гара Лакатник, че крадец е влязъл в дома им и е намушкал баща му. На адреса незабавно били изпратени служители на РУ-Своге, които установили починал мъж с прорезни рани по тялото, съобщиха от ОДМВР-София.

След бързи оперативно-издирвателни действия криминалистите разкрили, че извършител на деянието е синът, който е освидетелстван с диагноза "параноидна шизофрения“. 

41-годишният е задържан за срок до 24 часа.

При огледа на местопроизшествието са иззети веществени доказателства. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Източник: Агенция "Фокус"    
убийство лакатник
