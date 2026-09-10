Свят

Алжир къса дипломатическите отношения с ОАЕ

Разривът между двете държави е поредният знак за задълбочаващото се геополитическо разделение в арабския свят

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 19:40
Алжир къса дипломатическите отношения с ОАЕ
Източник: iStock

А лжир днес обяви, че прекъсва дипломатическите си връзки с Обединените арабски емирства след години напрежение, в които страната обвинява Абу Даби в намеса в националните и регионалните работи, предаде "Франс прес".

"Алжир реши да прекъсне дипломатическите си отношения с ОАЕ, след като бяха изчерпани всички средства за запазване на двустранните отношения", съобщи алжирската държавна телевизия.

Официалното скъсване на дипломатическите отношения между Алжир и Обединените арабски емирства (ОАЕ) е резултат от дългогодишно системно влошаване на отношенията, подхранено от дълбоки геополитически противоречия в Северна Африка и региона на Сахел.

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Една от основните причини е сближаването между ОАЕ и Мароко. Алжир и Мароко са дългогодишни регионални съперници и прекъснаха дипломатическите си отношения през 2021 г. Междувременно Абу Даби се сближи значително с Рабат, включително чрез откриването на консулство в спорната Западна Сахара. За Алжир това е пряка подкрепа за позицията на Мароко и заплаха за собствените му интереси.

Двете държави имат и сериозни разногласия относно ситуацията в Сахел и Либия. Алжир разглежда региона като ключов за националната си сигурност и обвинява ОАЕ в прекомерна намеса и подкрепа за въоръжени групировки и фактори, допринасящи за нестабилността в района. Подобни обвинения са отправяни и във връзка с ролята на Емирствата в либийския конфликт.

Напрежението се засилва и заради твърденията на алжирски медии и служби за сигурност, че ОАЕ подкрепят Движението за самоопределение на Кабилия (MAK), което Алжир обяви за терористична организация през 2021 г.

През последните две години реториката между двете страни също се изостри. Алжирският президент Абделмаджид Тебун отправи остри критики към политиката на ОАЕ и ги обвини, че действията им допринасят за нестабилността и конфликтите в региона.

Преди окончателното прекъсване на дипломатическите отношения Алжир предприе редица стъпки за ограничаване на контактите с Абу Даби, включително действия за прекратяване на споразумението за въздушно движение. Алжирските власти заявиха, че многократно са предупреждавали ОАЕ за действия, които определят като провокативни и враждебни.

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Като част от решението за прекъсване на отношенията на посланика на ОАЕ е връчена дипломатическа нота, с която му е даден 48-часов срок да напусне Алжир.

Разривът между двете държави е поредният знак за задълбочаващото се геополитическо разделение в арабския свят и за нарастващото съперничество между регионалните сили за влияние в Северна Африка и Сахел.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
Алжир ОАЕ дипломатическа криза
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