Оставиха в ареста жената, обвинена за смъртта на едногодишното бебе

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Съдът остави постоянно в ареста 33-годишната Александрина Тотева, обвинена за убийството на едногодишно момченце във Варна; решението не подлежи на обжалване.

Тотева отрича да е убила детето и твърди, че то е паднало, но съдебномедицинската експертиза установява тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания, които според прокуратурата не могат да се обяснят с еднократно падане.

Разследването сочи, че детето вероятно е било мъртво най-малко два дни преди да бъде открито, а обвиняемата има и предишна условна присъда за шофиране след употреба на наркотици.

Обвиненият за убийството на Александра: Оставих я жива

Оставиха за постоянно в ареста обвиняемата за убийството на едногодишното бебе във Варна - 33-годишната Александрина Тотева, предаде NOVA .

Тя беше доведена в Съдебната палата с белезници. В началото на заседанието защитата ѝ поиска делото да се гледа при закрити врата, но съдът отхвърли искането.

Пред магистратите самата Тотева заяви, че не е убила детето и че съжалява, че то е паднало. Тя беше категорична и че не е била наета от семейството срещу заплащане. По думите ѝ тя е близка на семейството и преди се е грижила за детето.

Според съдебномедицинската експертиза обаче причината за смъртта на детето е изключително тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания. Според обвинението тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане. От прокуратурата посочиха и данни, че момченцето е било мъртво най-малко два дни преди да бъде намерено.

Майката, пребила 2-годишно, съжалявала

В хода на делото стана ясно още, че Александрина Тотева е имала и предишна условна присъда за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества, което допълнително повлия на решението на магистратите.

В крайна сметка съдът реши тя да остане в ареста, а решението не подлежи на обжалване.

Припомняме, че на 30 август дядото на момченцето подал сигнал в полицията, след като го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който живеело със своята баба и нейната приятелка, която впоследствие беше задържана.

Пред разследващите тя заявила, че е изпуснала детето неволно. По разкази на съседи двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни разправии.

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