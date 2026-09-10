България

Оставиха в ареста жената, обвинена за смъртта на едногодишното бебе

Според прокуратурата имало данни, че детето било мъртво най-малко два дни преди да бъде намерено

10 септември 2026, 11:49
Известни имена начело: Учредиха Инициативен комитет от 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев

Известни имена начело: Учредиха Инициативен комитет от 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев
Рязък обрат във времето: Студен фронт носи бури, градушки и голям срив на температурите

Рязък обрат във времето: Студен фронт носи бури, градушки и голям срив на температурите
Кога АМ „Хемус“ ще стигне до Велико Търново: Министър Шишков обяви новия план

Кога АМ „Хемус“ ще стигне до Велико Търново: Министър Шишков обяви новия план

"Демократична България" иска изслушване на ДАНС и ДАР по повод информация за обучение на руски военни в България
Смущаващ случай в Бургас: Мъж снимал тайно деца по бански на плажа

Смущаващ случай в Бургас: Мъж снимал тайно деца по бански на плажа
Свидетели разказаха какво са видели при пожара на автомобили в София

Свидетели разказаха какво са видели при пожара на автомобили в София
Учредяват инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев

Учредяват инициативния комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев
Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България
  • Съдът остави постоянно в ареста 33-годишната Александрина Тотева, обвинена за убийството на едногодишно момченце във Варна; решението не подлежи на обжалване.
  • Тотева отрича да е убила детето и твърди, че то е паднало, но съдебномедицинската експертиза установява тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания, които според прокуратурата не могат да се обяснят с еднократно падане.
  • Разследването сочи, че детето вероятно е било мъртво най-малко два дни преди да бъде открито, а обвиняемата има и предишна условна присъда за шофиране след употреба на наркотици.

Обвиненият за убийството на Александра: Оставих я жива

Оставиха за постоянно в ареста обвиняемата за убийството на едногодишното бебе във Варна - 33-годишната Александрина Тотева, предаде NOVA.

Тя беше доведена в Съдебната палата с белезници. В началото на заседанието защитата ѝ поиска делото да се гледа при закрити врата, но съдът отхвърли искането.

Пред магистратите самата Тотева заяви, че не е убила детето и че съжалява, че то е паднало. Тя беше категорична и че не е била наета от семейството срещу заплащане. По думите ѝ тя е близка на семейството и преди се е грижила за детето.

Според съдебномедицинската експертиза обаче причината за смъртта на детето е изключително тежка черепно-мозъчна травма с множество кръвонасядания. Според обвинението тези обстоятелства не могат да бъдат обяснени с едно изпускане. От прокуратурата посочиха и данни, че момченцето е било мъртво най-малко два дни преди да бъде намерено.

Майката, пребила 2-годишно, съжалявала

В хода на делото стана ясно още, че Александрина Тотева е имала и предишна условна присъда за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества, което допълнително повлия на решението на магистратите.

В крайна сметка съдът реши тя да остане в ареста, а решението не подлежи на обжалване.

Припомняме, че на 30 август дядото на момченцето подал сигнал в полицията, след като го намерил в безпомощно състояние в апартамента, в който живеело със своята баба и нейната приятелка, която впоследствие беше задържана.

Пред разследващите тя заявила, че е изпуснала детето неволно. По разкази на съседи двете жени често злоупотребявали с алкохол и се стигало до шумни разправии.

Вижте повече в нашата галерия:

Жената, обвинена за смъртта на 1-годишно бебе във Варна, скри лицето си в съда
8 снимки
жена варна убийство 1 годишно дете
жена варна убийство 1 годишно дете
убийство 1 годишно дете Варна
убийство 1 годишно дете Варна
Източник: NOVA    
убийство на бебе Варна Александрина Тотева арест съд черепно-мозъчна травма прокуратура условна присъда разследване престъпление
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Извънредна акция у нас: МВР и ДАНС с удар срещу мащабна схема за източване на НЗОК

Извънредна акция у нас: МВР и ДАНС с удар срещу мащабна схема за източване на НЗОК

Исторически пробив на НАСА: Откриха следи от древен живот на Марс, но прибирането им на Земята е блокирано

Исторически пробив на НАСА: Откриха следи от древен живот на Марс, но прибирането им на Земята е блокирано

Известни имена начело: Учредиха Инициативен комитет от 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев

Известни имена начело: Учредиха Инициативен комитет от 200 души в подкрепа на Андрей Гюров и Георги Кандев

Мелания Тръмп проговори за слуховете около съпруга ѝ и асистентката му Натали Харп

Мелания Тръмп проговори за слуховете около съпруга ѝ и асистентката му Натали Харп

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България
Ексклузивно

Радев: Резултатите от PISA са катастрофални за България

Преди 19 часа
Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис
Ексклузивно

Внезапно почина гръцката звезда Йоргос Мазонакис

Преди 20 часа
Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова
Ексклузивно

Дрон се разминал със самолета на Зеленски над Молдова

Преди 17 часа
Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями
Ексклузивно

Разкриха какво са направили пилотите преди фаталния сблъсък на пистата в Маями

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Феновете донесоха решаващи точки в третия онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2026

Феновете донесоха решаващи точки в третия онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2026

Любопитно Преди 46 минути

<p>Радев: Изборът на ВСС е от изключителна важност за развитието на България във всички области</p>

Румен Радев от Париж: Изборът на ВСС е от изключителна важност за развитието на България във всички области

България Преди 48 минути

Премиерът призова парламентарно представените партии да изберат заедно най-подходящите кандидати

Високите цени в Ню Йорк карат младите работещи да ограничават ресторантите, клубовете и киното и да търсят по-евтини начини за забавление.

Сандвич за 14 долара: Как се живее в скъпия Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Заплата от 55 000 долара годишно не стига за живот без сметки наум

Снимката е илюстративна

Мащабни ремонти и нов транспорт в София: СОС одобри заем от 367 млн. евро

България Преди 1 час

Столичният общински съвет даде зелена светлина за нов дългосрочен дълг. С парите ще бъдат купени стотици нови автобуси, тролейбуси и трамваи, а 40 млн. евро ще отидат за тротоари. Вижте кои ключови булеварди влизат в списъка за ремонт

Семейният уют оживява в „Спомени с вкус“ – новото предаване в ефира на NOVA

Семейният уют оживява в „Спомени с вкус“ – новото предаване в ефира на NOVA

Любопитно Преди 2 часа

От 26 септември Изабел Овчарова ще среща зрителите с ястия, спомени и хора, които стоплят сърцата

Световен рекорд и чудо в Гърция: 54-годишна жена роди след 22 години замразяване на ембрион

Световен рекорд и чудо в Гърция: 54-годишна жена роди след 22 години замразяване на ембрион

Свят Преди 2 часа

Медицинският прецедент идва след тежка лична трагедия за семейството, загубило сина си при катастрофа. Гръцките лекари постигнаха най-дългия период в историята на инвитро медицината между замразяването на генетичен материал и раждането

Онлайн договорите стават по-лесни за отказване: Нови правила за търговците

Онлайн договорите стават по-лесни за отказване: Нови правила за търговците

Парите ни Преди 2 часа

При финансовите услуги ще може да поискате човешка намеса, а манипулативните интерфейси се забраняват

Роби Уилямс идва в Пловдив за фестивала PHILLGOOD 2027

Роби Уилямс идва в Пловдив за фестивала PHILLGOOD 2027

Любопитно Преди 2 часа

Големият шоумен оглавява първата вечер на Гребната база на 16 юли; продажбата на билетите започва на 11 септември

РИОСВ проверява „Лукойл Нефтохим“ след близо 40 сигнала за миризма в Бургас

РИОСВ проверява „Лукойл Нефтохим“ след близо 40 сигнала за миризма в Бургас

България Преди 2 часа

Екоинспектори проверяват технологичните процеси, натоварването на инсталациите и спазването на комплексното разрешително

„Кой одобри това?“: Хари Стайлс ядоса феновете си преди годишнината от 11 септември

„Кой одобри това?“: Хари Стайлс ядоса феновете си преди годишнината от 11 септември

Любопитно Преди 2 часа

Британската звезда Хари Стайлс предизвика вълна от недоволство в социалните мрежи заради спорно изображение върху билетите за концерта му в Ню Йорк. Феновете определиха илюстрацията като крайно неподходяща броени дни преди годишнината от 11 септември

<p>Абсурд на пътя: Мъж се качи върху камион и блокира голям столичен булевард</p>

Абсурд в София: Мъж се качи върху камион и блокира булевард „Андрей Сахаров“

България Преди 2 часа

Необичайната ситуация е затруднила движението, а на място е пристигнал полицейски патрул

Снимката е илюстративна

Дете разви „синдром на препечената кожа“ заради лаптоп

Свят Преди 2 часа

Държането на лаптоп директно върху гола кожа крие неочаквани рискове. Лекарите съобщават за рядък случай с 11-годишно дете, развило „синдром на препечената кожа“ след часове употреба на устройството, и дават важни съвети за безопасност

Екшън на борда: Агресивни пътници принудиха самолет за Родос да кацне в Солун

Екшън на борда: Агресивни пътници принудиха самолет за Родос да кацне в Солун

Свят Преди 2 часа

Двамата мъже на 39 и 42 години проявявали агресия и отказвали да изпълняват разпорежданията на командира

„Момчета с татуировки“ и бързи пари: Проданов разкри как работи сивият сектор

„Момчета с татуировки“ и бързи пари: Проданов разкри как работи сивият сектор

България Преди 2 часа

По думите му потребители с формално ограничено оскъпяване могат да плащат стотици и дори хиляди проценти върху получената сума

Дръзка пладнешка кражба: Издирват обирджия, нахлул в имение на Куентин Тарантино

Дръзка пладнешка кражба: Издирват обирджия, нахлул в имение на Куентин Тарантино

Любопитно Преди 3 часа

Чернооблеченият мъж е проникнал през втория етаж на къщата в Холивуд Хилс, но е избягал малко преди пристигането на полицията

Рекорден брой световни и български графити артисти преобразяват подлеза при пазар „Иван Вазов” на фестивала Sofia Urban Art

Рекорден брой световни и български графити артисти преобразяват подлеза при пазар „Иван Вазов” на фестивала Sofia Urban Art

Любопитно Преди 3 часа

Легенди от световната графити сцена ще предадат силни послания чрез съвременно изкуство под мотото United In Colors на 26 и 27 септември

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Август 2026 - най-горещият месец в историята

sinoptik.bg
1

След жегите - дъжд, градушка и риск от наводнения

sinoptik.bg

„Нямам думи“: Аргирос, Анна Виси, Ремос и звездите на Гърция се сбогуват с Йоргос Мазонакис

Edna.bg

Феновете донесоха решаващи точки в третия онлайн рунд на Vivacom GAME ON 2026

Edna.bg

Христо Янев направи нещо уникално в ЦСКА през XXI век

Gong.bg

2 мача от ЕвроВолей 2026 в нашата група ще се изиграят днес

Gong.bg

Първи полъх на есента: Очакват ни дъжд, градушки и риск от наводнения

Nova.bg

Детето, намерено мъртво във Варна, починало дни преди тялото му да бъде открито

Nova.bg