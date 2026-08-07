Частично бедствено положение в Перник заради пропаднал път към газова станция

Ч астично бедствено положение е обявено в Перник до 24 август заради пропаднал общински път, който води към газоразпределителна станция в квартал „Изток“. Това съобщи заместник-кметът на общината Адриан Скримов.

Пътят е засегнат от свлачищен процес, който досега не е бил регистриран. По думите на Скримов движението на земните маси е започнало преди около месец.

„Това е път, който, държа да подчертая, не е натоварен с автомобилен трафик, но въпреки това към момента достъпът до него е напълно спрян за преминаване“, посочи заместник-кметът.

Заради стратегическото значение на газоразпределителната станция незабавно е свикан Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. Уведомени са и дружествата, които имат отношение към експлоатацията на съоръжението.

На място се извършват регулярни обходи и проверки от служители на полицията и община Перник. При промяна в състоянието или задълбочаване на свлачищните процеси дежурният в Общинския съвет за сигурност се уведомява незабавно.

„Към момента няма увеличение или задълбочаване на процеса“, заяви Скримов.

От общината вече са изпратили необходимите документи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане с искане за финансиране на изграждането на временен път.

След изготвянето на проект ще бъдат предприети действия за трайно отстраняване на проблема и възстановяване на засегнатия пътен участък.