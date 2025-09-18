България

Община Севлиево на строг воден режим – недостигът е 40%

Градът остава без вода четири дни седмично – в понеделник, сряда, петък и събота от 8 до 17 часа

18 септември 2025, 10:09
С евлиево и близките села са на един от най-строгите водни режими в страната. Градът остава без вода четири дни седмично – в понеделник, сряда, петък и събота от 8 до 17 часа. През нощта налягането се намалява, което създава проблеми за по-високите етажи. Нормално водоподаване остава само във вторник, четвъртък и неделя, съобщи NOVA.

Главният експерт по ВиК в Община Севлиево инж. Мирослав Банков обясни, че не достигат около 40% от необходимите водни количества. От нужните 230–240 литра в секунда, наличните са едва около 140. Водоснабдяването разчита на открити речни водохващания в Севлиевския Балкан, които зависят пряко от валежите, особено от зимните снеговалежи.

„Решението е просто – трябва да завали“, коментира Банков.

По думите му 90% от градската мрежа вече е подменена, а останалата част се очаква да бъде реконструирана до края на 2028 г. Това ще намали загубите, които допреди четири години изискваха 330 литра в секунда за нормално водоснабдяване.

Въпреки това проблемът няма да бъде изцяло решен, тъй като остава зависимостта от природните ресурси. „Дори при перфектна мрежа пак ще има недостиг, ако в реките няма достатъчно вода“, поясни експертът.

Дългосрочно решение – язовир

От години се обсъжда изграждането на хидровъзел „Бяла“, чието строителство е започнало в края на 80-те години, но е спряно през 1997 г. Проектът фигурира в стратегическите документи на Министерски съвет още от 2001 г., но реализацията му все още се отлага.

Мерки в краткосрочен план

За облекчаване на ситуацията вече са изградени четири шахтови кладенеца и помпена станция, която подава допълнителни количества вода директно в мрежата, но капацитетът остава недостатъчен.

Детски градини, училища, здравни заведения и предприятия в града са осигурени с хидрофорни уредби и собствени водоизточници, така че да функционират нормално. Най-сериозни са проблемите в селата, където загубите в мрежата достигат 65%, а някои домакинства остават без вода по шест дни в седмицата.

Според Банков, в близко бъдеще единственото, което може да прекрати режима, е достатъчно количество валежи. До тогава жителите на Севлиево и селата в общината ще трябва да се справят с намаленото водоснабдяване.

Източник: NOVA    
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
