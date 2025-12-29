Това ще са най-щастливите зодии през 2026 г.

К олкото и да е трудно да се повярва, 2025 г. бързо остава зад гърба ни и 2026 г. вече идва. Цялата нова календарна година е като празен лист, върху който можем да изрисуваме най-смелите и вдъхновяващи визии. За да усетим в коя посока да се движим, може да ни помогне астрологичният хороскоп, който дава насоки как да канализираме енергията си за най-добри резултати.

Докато всички 12 зодии ще имат своите възможности през годината, четири зодиакални знака ще усетят особено благоприятни планетарни влияния, които ще подкрепят реализирането на най-големите им желания.

Юпитер – планетата на късмета през 2026 г.

От 9 юни 2025 г. Юпитер – планетата на късмета, духовния растеж и разширението – преминава през Рак, водния кардинален знак. Това увеличава социалния фокус върху теми, свързани с Рака: дом и семейство, грижа, емоционална интелигентност, сигурност, стабилност, имоти и начините, по които се грижим за другите и искаме да се грижат за нас. Юпитер в Рак насърчава хората с планетарни разположения в знака на Рака да мечтаят по-смело и да реализират най-смелите си желания.

През началото на 2026 г. Юпитер ще бъде ретрограден в Рак, което означава, че ефектът му ще се усеща повече чрез вътрешна работа, а не външни събития. На 10 март 2026 г. Юпитер ще стане директен, а до 30 юни Раците ще имат втори шанс да се възползват максимално от влиянието на „Големия благодетел“.

След това, от 30 юни до 26 юли 2027 г., Юпитер ще преминава през Лъв – огнен, фиксиран знак, известен с лоялността, творческото себеизразяване, романтиката и щедростта. Това ще осигури благоприятни условия за хората с разположения в Лъв, както и другите огнени знаци – Овен и Стрелец – да трансформират живота си по изключително овластяващ начин.

