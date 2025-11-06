Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

О бщественият съвет за изграждане на Национална детска болница подава оставка. Това заяви неговият председател проф. Иван Литвиненко по време на извънреден брифинг, който членове на съвета дадоха пред Министерство на здравеопазването.

Кондева: Няма да има забавяне при изграждането на детската болница

В Съвета има 11 членове и всички се оттеглят.

Основните причини за решението са липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. Както и „реактивността по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – не само сграда, но и това, което трябва да я насити със съдържание”, обясни проф. Иван Литвиненко.

"Винаги сме били на разположение и сме изразявали компетентното си мнение. Това е извършвано от целия този орган – Обществения съвет – на абсолютно доброволни начала. И, пак казвам, в продължение на две години работа, но липсата на информация е единия от мотивите за оставката ни", заяви той.

Строежът на детската болница е в застой

По думите му многократно членовете на Съвета многократно са посочвали, че не само трябва да се изгради болница, но тя трябва и да се насити със съдържание.

„Поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница – как да заработи, как да бъде финансово осигурена. Ясно е, че такава огромна структура при сегашния начин на заплащане по пътеки няма как да функционира – и всеки може да го пресметне”, подчерта той.

И допълни, че са давани ясни сигнали, че още от първите дни трябва да се започне работа по осигуряване на персонал – да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната.

Напредък в строежа на Националната детска болница

„Напоследък има известно раздвижване по строителството, но ние стоим някак встрани от процеса. Повярвайте ми – за някои неща научаваме от медиите. А в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантираме прозрачността на процеса”, подчерта Литвиненко.

И допълни: „Последно ни беше отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране. Ще го научим чак, когато стане публично достъпно – т.е. в момент, в който няма да можем да реагираме на евентуални неточности или пропуски. А ние смятаме, че именно това е наше задължение. След като няма да можем да го осъществим, възниква и друг важен въпрос – идват етапи в развитието на проекта, които изискват компетентности в областта на обществените финанси, проектирането, архитектурата и други”, изтъкна професорът.

Според него в екипа на Обществения съвет няма включени такива специалисти.

„Но в продължение на повече от половин година, в няколко поредни писма, настоявахме да бъде включен поне един архитект – дори само като наблюдател в рамките на колектива, за да има представа как вървят нещата, дали се спазват нормалните етапи, и за да можем да реагираме при нужда. В крайна сметка - смятам, че за 5–6 месеца можеше да има поне елементарен отговор на нашето предложение. Ние дори бяхме предоставили кандидатура, придружена с необходимите документи и справка за компетентностите ѝ. Отговор обаче нямаме”, посочи той.

Идеята за изграждане на Национална детска болница в България датира отпреди повече от две десетилетия.

Още през 2004 г. тогавашното Министерство на здравеопазването определи съществуващия незавършен строеж в двора на Медицинска академия като негоден за използване.

Въпреки дългогодишните настоявания от родители, лекари и граждански инициативи, като „За истинска детска болница“, процесът по реализация на проекта оставаше в застой, а президентът Румен Радев се обяви против приспособяването на старата конструкция, настоявайки за съвременна болница.

През юли 2019 г. Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за възстановяване на незавършената сграда. През август същата година беше създаден консорциум „Детско здраве“, с който през април 2020 г. беше сключен договор за инженеринг.

Въпреки заповедта на тогавашния премиер Бойко Борисов за събаряне на 40-годишната постройка и построяване на нова, строежът не напредваше. Впоследствие служебният здравен министър Стойчо Кацаров предаде материали на спецпрокуратурата, свързани с констатирани нарушения в хода на тези процедури.

Преди около две години и половина беше учреден Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница, председателстван от проф. Иван Литвиненко. Съветът, съставен от 11 членове, работеше на доброволни начала с цел прозрачност и експертно участие. Те настояваха не само за физическото изграждане на сградата, но и за цялостното осигуряване на съдържание – юридически статут, финансова обезпеченост и кадрово осигуряване.

През последните месеци, на фона на напредъка с разчистването на терена в Горна баня, което започна през май 2024 г., Съветът продължи да изразява опасения относно липсата на комуникация с Министерството на здравеопазването и строителната компания.

Членовете му многократно подчертаваха, че научават важна информация от медиите, нямат достъп до ключови документи като заданието за проектиране и че техните предложения за включване на специалисти, например архитект, остават без отговор.Наскоро, през юни 2024 г., служебният премиер Димитър Главчев обяви, че същинският строеж на болницата ще започне през юни 2025 г., а теренът ще бъде напълно разчистен до 15 ноември тази година.

Въпреки тези обещания и раздвижване по строителната площадка, Общественият съвет взе решение да подаде оставка, позовавайки се на системната липса на диалог и невъзможността да изпълнява пълноценно функциите си като гарант на прозрачността.