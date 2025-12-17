Народното събрание разглежда редовния Бюджет за 2026

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Парламентът разглежда на първо четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. В пленарната зала е министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова.

Четири комисии в НС гледат проектобюджета за 2026 г.

В началото на пленарния ден депутатите включиха в дневния ред и първите гласувания на коригираните проектобюджети на НЗОК и на държавата, но след почивката прегласуваха точките и те отпаднаха от дневния ред.

Напрежение в НС: бюджетите за здраве и осигуряване влязоха в зала без комисии

В съвместно изявление пред медиите с "Има такъв народ" зам.-председателят на парламентарната група ГЕРБ-СДС Деница Сачева обяви, че очаква т.нар.удължителен бюджет още днес да бъде приет на две гласувания.