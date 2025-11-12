Комисията по енергетика преодоля ветото на Радев

П арламентарната комисия по енергетика се събра извънредно тази вечер заради наложеното вето от президента по казуса с „Лукойл“, предаде БГНЕС.

Президентът наложи вето върху промените в закона за особения управител на „Лукойл“

Депутатите от комисията отхвърлиха ветото, наложено по-рано днес от президента Румен Радев върху промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до правомощията на особения управител на "Лукойл".

Според държавния глава те погазват основни конституционни принципи и отварят широко вратата за произвол и злоупотреби.