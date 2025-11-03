България

Новото бягство в Ловеч събуди спомена за Пелов - престъпникът, който изчезна от затвора и умря в дуел

Двама 21-годишни затворници избягаха от общежитието „Полигона“ и бяха заловени след среднощна акция. Случаят върна България към шокиращото бягство на Владимир Пелов и Радослав Колев - през парадния вход на Софийския затвор, пред очите на охраната и една смела чистачка

3 ноември 2025, 10:20
Д вама 21-годишни лишени от свобода вдигнаха на крак полицията в Ловеч, след като успяха да избягат от Затворническото общежитие „Полигона“ в неделя вечер.

Сигналът за бягството е подаден около 18:00 ч., а само час по-късно единият беглец вече е бил задържан в рамките на града. Вторият е арестуван след полунощ - около 1:45 ч., на улица в Ловеч.

Кои са дръзките бягства от затвора през последните години

Полицейското присъствие бе засилено, изходите на града блокирани, а МВР и прокуратурата координираха действията си, за да предотвратят повторение на сценарии от близкото минало.

И действително - споменът за най-известното затворническо бягство в новата история на България още не е избледнял. През април 2018 г. двама рецидивисти - Владимир Пелов и Радослав Колев - избягаха от Централния софийски затвор посред бял ден, въоръжени и решени на всичко. Тогава бягството им шокира цялата държава - не само заради смелостта и дързостта на действията им, а и заради действията на охраната.

Двама въоръжени мъже избягаха от Софийския затвор

Престъпници с дебели досиета

Владимир Пелов беше сред най-опасните рецидивисти у нас. Осъден на 30 години затвор за въоръжен грабеж, отвличане и опит за убийство на двама полицаи, той имаше и обвинения за двойно убийство в Ботевград през 2016 г. - на братята Цветан и Марко Петрови.

По неофициални данни Пелов е поддържал връзки в престъпния свят още от 90-те години, участвал е в поредица от нападения и е бил известен с хладнокръвието и организаторските си способности.

Бащата на избягалия затворник: Ради, обичам те

Партньорът му в бягството, Радослав Колев, също е осъден на дълга присъда - за убийство. За него се знае малко, но след бягството следите му изчезват напълно. До днес остава в неизвестност, а версиите варират от това, че е напуснал страната с фалшиви документи, до предположения, че е бил елиминиран от свои съучастници.

Бягството - през главния вход на Софийския затвор

На 3 април 2018 г. двамата успяват да се измъкнат от Централния софийски затвор по начин, който изглежда като сцена от филм. Въоръжени с пистолет и нож, те нападат надзиратели, произвеждат изстрели и преминават през главния портал на затвора.

Нито вратите са разбити, нито стените. Бягството става буквално „през парадния вход“ - в светлата част на деня, под погледа на охраната и камерите.

Вижте във видеото как Пелов и Колев бягат от затвора

Кадри от видеонаблюдението, разпространени по-късно, показват объркан персонал и пълна липса на реакция от страна на част от служителите. Един от надзирателите не успява да извади оръжието си - кобурът му заяжда, а други се скриват зад вратите.

Единствената, която се опита да ги спре

Именно в този момент на паника най-решителна се оказва не охраната, а служителка без оръжие - чистачката Христина Александрова.

МВР с нови снимки на избягалите от затвора

Тя чува изстрелите и вижда бегълците, които тичат към портала. Без да се колебае, тръгва след тях, викайки и опитвайки се да привлече вниманието на дежурните. По думите ѝ, по-късно цитирани от медиите, „всичко е станало за секунди“ и „просто тръгнала, защото никой не помръднал“.

Христина не успява да ги настигне, но нейните действия предизвикаха обществена реакция и доведоха до вътрешни проверки в затвора.

Смъртта на Владимир Пелов

След бягството, МВР обяви национално издирване. Следите на Пелов бяха засечени няколко пъти - включително в родния му Ботевград, където очевидно се укрива с помощта на местни хора.
На 5 юни 2018 г. настъпва кървавият финал - престрелка в центъра на Ботевград. В апартамент на улица „Ал. Стамболийски“ избухва конфликт между Пелов и криминално проявения Марио Панчев - свидетел по делото за двойното убийство.

Двамата си организират дуел в центъра на Ботевград. 

Пелов е прострелян смъртоносно - куршум в лицето и два в крака. Панчев също е тежко ранен, но оцелява.

Разследването установява, че двамата са имали стари сметки за уреждане и вероятно са се срещнали за „разговор“, който завършва със стрелба. Пелов е открит с променена външност - с брада, очила и шапка, и без документи за самоличност. Идентификацията е направена по пръстови отпечатъци.

Колев - човекът, който изчезна

Докато съдбата на Пелов приключва кърваво, тази на Радослав Колев остава мистерия. След убийството на Пелов, издирването му продължава, но без резултат. Нито един сигурен сигнал не е потвърден.

Досега няма официална информация дали Колев е жив, дали се укрива в чужбина или е станал жертва на разчистване на сметки. Единственото сигурно е, че повече не е виждан.

Източник: NOVA, БТА, Окръжна прокуратура - Ловеч, Vesti.bg, 24 часа, МВР, Окръжен съд – София област, МВР - списък на издирвани лица    
Бягство от затвора Затворници Ловеч Софийски затвор Владимир Пелов Радослав Колев Полицейско издирване Рецидивисти Престрелка МВР
