Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време

27 януари 2026, 14:45
Източник: БГНЕС

П олицай от ГДНП свидетелства, че обиските и арестът на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били обсъждани в Министерския съвет с тогавашния премиер Кирил Петков, който е подсъдим за длъжностни престъпления, във връзка със случая от март 2022 година,предаде БНТ

Сачева за арестите: Изглеждат съгласувани с Васил Божков, а не с Кьовеши

Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време и всяка седмица се е докладвало на ръководството на дирекцията, какво точно е свършено. Свидетелят поясни, че за събиране на доказателства е преценено, че трябва да има сведения от Васил Божков, който по това време е бил в Дубай и заради това е било разпоредено да се направи връзка с наказателен адвокат, на когото да се обясни какво точно е необходимо и чрез посредничеството на този юрист, са получени въпросните показания.

За какво са разпитвали Петков преди ареста на Борисов

Според свидетеля, в деня, преди арестуването на Бойко Борисов, още по обяд са били повикани в сградата на Министерски съвет, където в заседателната зала са били заедно с тогавашния премиер Кирил Петков, тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и тогавашния финансов министър и вецепремиер Асен Василев. Именно на тази среща в Министерски съвет е обсъдено какво точно се е работило до момента по преписката и как да се образува досъдебно производство, без то да бъде докладвано на прокуратурата, а със свидетелски показания, които да се вземат от действащия по това време премиер Кирил Петков, след което вече са обсъждани и обиските в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и това, че тримата трябва да бъдат задържани.

Източник: БНТ    
Бойко Борисов Кирил Петков ГДНП
