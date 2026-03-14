Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Х ората потенциално биха могли да живеят до 200 години, а тайната може да се крие в едно от най-дълго живеещите животни на Земята - китовете, според ново проучване на учени от Университета в Рочестър. Изследователи, изучаващи гренландския кит, вид, за който е известно, че живее близо два века, са идентифицирали протеин, който може да помогне за обяснение на забележителното му дълголетие и устойчивост на болести, пише NDTV.

Проучването, публикувано в Nature, установи, че китовете произвеждат изключително високи нива на протеин за възстановяване на ДНК, известен като CIRBP. Този протеин помага за възстановяването на сериозни генетични увреждания, известни като двойноверижни разкъсвания на ДНК, които са свързани със стареене, рак и други заболявания при хората.

Учени, включително Вера Горбунова и Андрей Селуанов, откриха, че гренландските китове имат около 100 пъти повече от този протеин, отколкото други бозайници.

Откритието може да помогне да се обясни как такова масивно животно с милиарди клетки избягва развитието на рак, въпреки че живее толкова дълго - загадка, известна като Парадоксът на Пето. Според тази концепция, големите животни теоретично би трябвало да са изправени пред по-висок риск от рак, защото имат повече клетки и живеят по-дълго, но много от тях не го правят.

Изследователите установили, че клетките на китовете са по-малко склонни да натрупват генетичните мутации, които причиняват рак.

За да проверят по-нататък откритието си, учените въвели китовата версия на протеина CIRBP в човешки клетки и плодови мушици. Резултатите показали подобрено възстановяване на ДНК и плодовите мушици дори живели по-дълго.

Изследователите също така откриха, че по-ниските температури могат да увеличат производството на CIRBP в клетките, което повдига въпроси дали определени фактори на околната среда или начина на живот биха могли да повлияят на протеина при хората.

Учените обаче подчертават, че откритията са все още в ранен етап и са необходими допълнителни изследвания, преди да станат възможни каквито и да било медицински приложения.

Въпреки това, проучването предлага нова надежда, че разбирането на биологията на китовете един ден би могло да помогне на хората да забавят стареенето, да намалят риска от рак и евентуално да удължат живота си далеч отвъд сегашните ограничения.