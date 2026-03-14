Любопитно

Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Тайната на вечната младост и устойчивостта на рака може да се крие в едно от най-дълголетните същества на Земята – гренландския кит

14 март 2026, 07:17
Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете
Х ората потенциално биха могли да живеят до 200 години, а тайната може да се крие в едно от най-дълго живеещите животни на Земята - китовете, според ново проучване на учени от Университета в Рочестър. Изследователи, изучаващи гренландския кит, вид, за който е известно, че живее близо два века, са идентифицирали протеин, който може да помогне за обяснение на забележителното му дълголетие и устойчивост на болести, пише NDTV.

Проучването, публикувано в Nature, установи, че китовете произвеждат изключително високи нива на протеин за възстановяване на ДНК, известен като CIRBP. Този протеин помага за възстановяването на сериозни генетични увреждания, известни като двойноверижни разкъсвания на ДНК, които са свързани със стареене, рак и други заболявания при хората.

Учени, включително Вера Горбунова и Андрей Селуанов, откриха, че гренландските китове имат около 100 пъти повече от този протеин, отколкото други бозайници.

Откритието може да помогне да се обясни как такова масивно животно с милиарди клетки избягва развитието на рак, въпреки че живее толкова дълго - загадка, известна като Парадоксът на Пето. Според тази концепция, големите животни теоретично би трябвало да са изправени пред по-висок риск от рак, защото имат повече клетки и живеят по-дълго, но много от тях не го правят.

Изследователите установили, че клетките на китовете са по-малко склонни да натрупват генетичните мутации, които причиняват рак.

За да проверят по-нататък откритието си, учените въвели китовата версия на протеина CIRBP в човешки клетки и плодови мушици. Резултатите показали подобрено възстановяване на ДНК и плодовите мушици дори живели по-дълго.

Изследователите също така откриха, че по-ниските температури могат да увеличат производството на CIRBP в клетките, което повдига въпроси дали определени фактори на околната среда или начина на живот биха могли да повлияят на протеина при хората.

Учените обаче подчертават, че откритията са все още в ранен етап и са необходими допълнителни изследвания, преди да станат възможни каквито и да било медицински приложения.

Въпреки това, проучването предлага нова надежда, че разбирането на биологията на китовете един ден би могло да помогне на хората да забавят стареенето, да намалят риска от рак и евентуално да удължат живота си далеч отвъд сегашните ограничения.

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Най-малко трима души са загинали

536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

Не всички части на света са преживяли един и същ спад

<p>Какво време ни очаква през уикенда</p>

Слънце и до 17° градуса през уикенда, но и сутрешни мъгли

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани

<p>89% от левовете в обращение са изтеглени</p>

БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

Евробанкнотите и евромонетите в обращение вече надхвърлят 8 млрд. евро

<p>Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот (ОБЗОР)</p>

Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот

Мисията на СДИПЧ ще следи кампанията, финансирането, медийното отразяване и изборния ден на 19 април

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка

<p>Ердоган: Турция&nbsp;е подготвена за всички заплахи</p>

Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран, но е подготвена за всички заплахи

Изявлението идва, след като рано сутринта бяха задействани сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

Кадърът, заснет на остров Мартас Винярд, показва двамата британски политици по халати заедно с осъдения финансист

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект, който да задължи МС да се създаде фонд за компенсиране заради високите цени на горивата

Иран разреши на индийски танкери преминаване през Ормузкия проток

Иран разреши на индийски танкери преминаване през Ормузкия проток

В Индия се очаква да пристигне танкер със суров петрол от Саудитска Арабия, който е преминал по ключовия морски път около 1 март

Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

Американският президент допълни, че САЩ не се нуждаят от помощ в защитата от безпилотни летателни апарати

СДВР иззе над 50 кг наркотици и оръжия при спецоперация в София

СДВР иззе над 50 кг наркотици и оръжия при спецоперация в София

Задържани са криминално проявен мъж на 50 г. и жена на 55 г.

<p>&quot;Истината днес&quot;: Близки на загиналите от &quot;Петрохан&quot;&nbsp;и &quot;Околчица&quot;&nbsp;излязоха на протест</p>

Мирен протест пред Съдебната палата в София за случая "Петрохан - Околчица"

Събитието е организирано от майката на Николай Златков и близки на загиналите, засилено е полицейското присъствие и движението е ограничено

