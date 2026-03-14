Свят

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

14 март 2026, 08:17
Източник: iStock Photos

У чени разкриха потенциална връзка между хроничния риносинузит и рака.

Мащабно изследване, представено на годишната среща на Американската академия по алергия, астма и имунология (AAAAI 2026), показа, че хроничният риносинузит (ХРС) може да бъде свързан с повишен риск от развитие на онкологични заболявания. Проучването, обхванало стотици хиляди пациенти от Южна Корея и Япония, за първи път предоставя мащабни доказателства за тази връзка.

Учените са анализирали медицински данни на възрастни над 40 години. В южнокорейската група (над 587 хиляди души) ХРС е свързан с повишаване на общия риск от рак с 15%. В японската група (над 4,8 милиона души) този показател се оказва още по-висок – рискът нараства с 63%. Допълнителен анализ потвърждава връзката: при корейските пациенти с ХРС рискът от развитие на рак като цяло е с 18% по-висок, а рискът от рак на белия дроб – с 28%.

Причиняват ли рак? Ежедневни неща, които грешно смятаме за опасни
13 снимки
операционна болница лекари операция
жена гърда гърди болка нараняване
рентгенови лъчи рентген снимка
генетично модифицичани храни учени

Най-силна корелация и в двете страни се наблюдава при някои конкретни типове рак. Така при пациентите с ХРС в японската група значително по-често са диагностицирани хематологични злокачествени новообразувания, рак на белия дроб и рак на щитовидната жлеза.

Интересно е, че връзката с общия риск от рак и рака на белия дроб е статистически значима за пациенти с ХРС без полипи в носа, но не и за тези, при които болестта е придружена от полипи.

Доктор Сон Х. Чо, професор в Медицинския колеж „Морсани“ към Университета на Южна Флорида и един от авторите на труда, подчерта, че резултатите сочат за потенциална връзка между хроничното възпаление и развитието на рак. Това може да означава, че пациентите с ХРС, особено в средна и напреднала възраст, се нуждаят от по-внимателно онкологично наблюдение. В същото време той отбеляза необходимостта от потвърждаване на тези данни при популации в САЩ и други западни страни, преди да се правят глобални изводи. Неговата група вече е започнала аналогичен анализ върху американски пациенти.

10 редки признака, които може да сигнализират рак
10 снимки
кожа
кожа
ръце мъж пръсти
болка крака вени

Доктор Дженифър Малиган, доцент в катедрата по отоларингология на Университета на Флорида, нарече изследването важно, но посочи неговите ограничения. Тя отбеляза, че общи рискови фактори като затлъстяване, тютюнопушене и възраст над 40 години са характерни както за рака, така и за ХРС. Въпреки че това прави връзката между заболяванията „биологично правдоподобна“, статистическият модел не е успял напълно да изключи тяхното влияние.

Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

