Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Н ай-малко трима души са загинали, а няколко други са ранени при масирана руска атака срещу Киевска област, съобщи областната военна администрация, цитирана от "Франс прес".

Според местните власти през нощта руските сили са атакували региона с комбинация от дронове и ракети. Най-тежко засегнат е районът около град Бровари – предградие на Киев.

„Тази нощ врагът извърши масирана атака в Киевска област с дронове и ракети. Двама души загинаха в Броварски район, а четирима са ранени. Повредени са общежитие, производствени мощности и складови помещения“, написа в Telegram ръководителят на областната военна администрация Микола Калашник, цитиран от "Укринформ".

По думите му още един човек е пострадал във Вишгородски район, също разположен северно от украинската столица.

Кметът на Бровари Игор Сапожко първоначално съобщи, че при ракетния удар са били ранени осем души. По-късно, след актуализиране на информацията от спасителните служби, той уточни, че двама души са загинали, а четирима са ранени.

Малко по-късно ръководителят на областната военна администрация Микола Калашник съобщи, че броят на жертвите в Киевска област е нараснал до трима души.

Ракети „Калибър“ и удари от стратегически бомбардировачи

По информация на Укринформ руските сили са използвали крилати ракети Калибър, изстреляни от кораби в Черно море.

Съобщава се също, че част от ракетите са били изстреляни от стратегически бомбардировачи, излетели от Волгоградска област в Русия.

Украинската противовъздушна отбрана е била задействана в няколко района около столицата. Властите съобщават, че част от ракетите и дроновете са били прехванати, но отломки са паднали върху жилищни и индустриални зони.

Повредени сгради и спасителни операции

В резултат на атаката са нанесени щети на жилищни и промишлени обекти. Сред засегнатите сгради има общежитие, производствени помещения и складове.

Екипи на пожарната и спасителните служби са работили през нощта на няколко места, за да потушат възникналите пожари и да разчистят отломките. Ранените са транспортирани в болници в района на Киев.

Засилени атаки срещу украинската столица

През последните месеци Русия засили ракетните и дронови атаки срещу украинската столица и околните райони. Цел на ударите често са енергийна инфраструктура, промишлени обекти и военни цели.

От началото на войната през февруари 2022 г. Украйна многократно е подлагана на мащабни въздушни атаки, а районът на Киев остава сред основните цели на руските удари. Украинските власти продължават да призовават жителите да следят сигналите за въздушна тревога и да се укриват в убежища при опасност.