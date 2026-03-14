536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

И сторията е изпълнена с мрачни времена. Която и глава от нея да отворите, ще видите, че мирът и просперитетът са по-скоро изключение, отколкото правило. Разбира се, имало е периоди на изобилие, но те често са завършвали с изблици на насилие или – в по-добрия случай – бавно са потъвали в забвение. Въпреки това, сред всички епохи, в които човек би могъл да живее, една година е особено забележителна в летописа на мизерията: 536 г. сл. Хр.

Никой не е напълно сигурен кой точно вулкан е виновен за това, макар че Илопанго в Ел Салвадор дълго време бе основният заподозрян. Проучване от 2018 г. обаче представи доказателства за изригване в Исландия – ледените ядра в Европа съдържат вулканично стъкло, чийто химичен състав съвпада с частици, открити в Гренландия. Възможно е също така т.нар. „вулканична зима“ да е била предизвикана от поредица мощни изригвания в периода между 536 и 540 г. сл. Хр.

Слънце без топлина и сенки

Какъвто и да е бил източникът, последиците са били опустошителни. В писмо от 538 г. римският държавник Касиодор пише:

„Хората са обзети от естествена тревога заради необичайните небесни знаци. Слънцето, първата сред звездите, сякаш е загубило обичайната си светлина и има синкав оттенък. Удивляваме се, че по обяд телата ни не хвърлят сенки и че мощната му топлина е отслабнала до пълно безсилие... Луната също, макар и в пълната си фаза, е лишена от естествения си блясък“.

Византийският историк Прокопий, живеещ по това време в Близкия изток, също описва „ужаса“, предизвикан от мъгливото затъмнение на Слънцето.

Съществуват и неоспорими научни доказателства. Дървета, отсечени в Дания, показват изключително тесни растежни пръстени от средата на VI век – белег за „драстичните климатични промени“. Ледените ядра от Гренландия и Антарктида потвърждават, че атмосферата е била буквално задръстена от обширен воал от киселинен вулканичен прах.

Глад, чума и климатичен срив

На фона на мрака температурите в Северното полукълбо рязко паднали, а селското стопанство колабирало. Учените смятат, че тези събития са поставили началото на Късноантичната малка ледникова епоха.

Летните температури по света се сринали с няколко градуса. В Китай паднал сняг посред лято, Южна Америка била поразена от тежки суши, а смъртоносната мъгла в небето парализирала Близкия изток. Гладът и мизерията последвали мигновено. Ирландските летописи съобщават за „липса на хляб през 536 г.“, а по същото време бубонната чума плъзнала през египетското пристанище Пелузиум.

Майкъл Маккормик, историк от Харвард, заявява пред Science:

„За Европа и части от Азия 536 г. е началото на един от най-лошите периоди за оцеляване, ако не и най-ужасната година изобщо“.

Пренареждането на света

Само пет години след началото на този климатичен срив, Юстиниановата чума обхваща Средиземноморието. Константинопол – сърцето на Византия – е поразен жестоко, а милиони загиват през следващите десетилетия. Според някои учени тази фатална комбинация от природно бедствие и пандемия е изиграла ключова роля за края на „златните дни“ на империята.

Ефектите се разпростирали далеч отвъд Европа. В Централна Азия засушаването принудило номадските племена да мигрират към Китай, което предизвикало мащабни сблъсъци. В изненадващ исторически обрат, част от тези степни народи по-късно се съюзили с Византия, помагайки за свалянето на Сасанидската империя в Персия.

Вулканичната зима обаче не донесла само нещастия. Докато големите империи страдали, Арабският полуостров бил благословен с необичайно обилни дъждове. Озелененият полуостров се превърнал в идеална сцена за възхода на нова сила. Така, на фона на глобалния хаос, до VII век на световната сцена се появява Арабският халифат, който бързо се превръща в една от най-влиятелните сили в историята.