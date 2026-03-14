Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Д вижението по път II-86 между Хвойна и Чепеларе при разклона за Студенец се осъществява двупосочно в една лента заради паднала скална маса, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян.

Скалните късове са се свлекли на пътното платно към 3:00 часа тази сутрин при 62 километър.

Срути се скална маса по пътя Смолян - Пловдив

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно.

От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост при преминаване през района.