България

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

14 март 2026, 08:20
Д вижението по път II-86 между Хвойна и Чепеларе при разклона за Студенец се осъществява двупосочно в една лента заради паднала скална маса, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян.

Скалните късове са се свлекли на пътното платно към 3:00 часа тази сутрин при 62 километър.

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно.

От Областното пътно управление призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост при преминаване през района.

Източник: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова    
Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

Акция край Летния театър в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли на „car meeting“

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени

Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Тайната на вечната младост и устойчивостта на рака може да се крие в едно от най-дълголетните същества на Земята – гренландския кит

Слънце и до 17° градуса през уикенда, но и сутрешни мъгли

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани

БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

Евробанкнотите и евромонетите в обращение вече надхвърлят 8 млрд. евро

Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот

Мисията на СДИПЧ ще следи кампанията, финансирането, медийното отразяване и изборния ден на 19 април

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка

Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран, но е подготвена за всички заплахи

Изявлението идва, след като рано сутринта бяха задействани сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

Кадърът, заснет на остров Мартас Винярд, показва двамата британски политици по халати заедно с осъдения финансист

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект, който да задължи МС да се създаде фонд за компенсиране заради високите цени на горивата

Иран разреши на индийски танкери преминаване през Ормузкия проток

В Индия се очаква да пристигне танкер със суров петрол от Саудитска Арабия, който е преминал по ключовия морски път около 1 март

Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

Американският президент допълни, че САЩ не се нуждаят от помощ в защитата от безпилотни летателни апарати

СДВР иззе над 50 кг наркотици и оръжия при спецоперация в София

Задържани са криминално проявен мъж на 50 г. и жена на 55 г.

