Акция край Летния театър в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли на „car meeting“

Полицейска акция срещу незаконни автомобилни гонки беше проведена в Горна Оряховица. Униформени проверяваха водачи на автомобили, събрали се в района на Летния театър в града.

По информация на полицията събирането е било обявено публично в социалните мрежи като автомобилна среща тип „car meeting“. На място обаче органите на реда извършваха проверки на шофьорите и автомобилите, а при установени нарушения бяха съставяни фишове и актове, предава NOVA.

Служителите на реда проверяваха документите на водачите, техническото състояние на автомобилите, както и дали се спазват правилата за движение по пътищата. При някои от проверките са установени нарушения, за които са предприети съответните административни мерки.

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени. Те са част от засилените мерки на полицията срещу рисковото шофиране и нерегламентираните автомобилни състезания.

От МВР напомнят, че нерегламентираните гонки по обществени пътища са изключително опасни и могат да доведат до тежки пътнотранспортни произшествия. Затова подобни проверки ще продължат и занапред, особено при събирания на любители на автомобилите, които привличат голям брой участници и зрители.

През последните години автомобилните срещи тип „car meeting“ стават все по-популярни сред младите хора. При тях собственици на автомобили се събират, за да покажат колите си и да общуват с други автомобилни ентусиасти. В някои случаи обаче подобни събития прерастват в нерегламентирани състезания или демонстрации на рисково шофиране.

Именно заради това полицията в различни градове в страната засили контрола и наблюдението на подобни събирания, за да предотврати нарушения и да гарантира безопасността на участниците и на останалите граждани.