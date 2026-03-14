Свят

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност

14 март 2026, 10:31
Експлозия в еврейско училище в Амстердам
Източник: iStock Photos/Getty Images

Е ксплозия рано в събота сутрин нанесе щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предаде нидерландската информационна агенция АНП.

Взривът в училището, намиращо се в престижен жилищен район в южната част на Амстердам, е причинил само ограничени щети, заяви Халсема в съобщение за медиите. Тя отбеляза, че полицията и пожарната са пристигнали бързо на мястото на инцидента.

Няма данни за пострадали.

"Това е малодушен акт на агресия срещу еврейската общност. Евреите в Амстердам все по-често се сблъскват с антисемитизъм. Това е недопустимо", заяви Халсема.

Мерките за сигурност в синагогите и еврейските институции в нидерландската столица вече бяха засилени след палеж, извършен през нощта срещу петък в синагога в центъра на град Ротердам.

В понеделник експлозия причини пожар в синагога в град Лиеж в Белгия.

Опасенията от възможни нападения срещу еврейските общности по света се засилиха след американските и израелските удари срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Автобус помете няколко коли в София

Автобус помете няколко коли в София

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

Фантомни специалисти ни лекуват в болниците

Фантомни специалисти ни лекуват в болниците

Най-големият ъпдейт на Google Maps от десетилетие ще освежи вехтата навигация

Най-големият ъпдейт на Google Maps от десетилетие ще освежи вехтата навигация

<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 23 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 1 ден
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 1 ден
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 1 ден
<p>Северна Корея с нови ракетни провокации</p>

Северна Корея изстреля около 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 11 минути

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Любопитно Преди 1 час

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

България Преди 2 часа

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Свят Преди 2 часа

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Жертви и ранени след масирана руска атака срещу Киевска област

Свят Преди 2 часа

Най-малко трима души са загинали

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Свят Преди 3 часа

<p>Акция в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли</p>

Акция край Летния театър в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли на „car meeting“

България Преди 3 часа

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Свят Преди 3 часа

Плавателният съд е превозвал нефтопродукти между Русия и Бразилия

Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Любопитно Преди 3 часа

Тайната на вечната младост и устойчивостта на рака може да се крие в едно от най-дълголетните същества на Земята – гренландския кит

536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

Любопитно Преди 3 часа

Не всички части на света са преживяли един и същ спад

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Какво време ни очаква през уикенда</p>

Слънце и до 17° градуса през уикенда, но и сутрешни мъгли

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Свят Преди 12 часа

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

Свят Преди 12 часа

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани

<p>89% от левовете в обращение са изтеглени</p>

БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

Свят Преди 13 часа

Евробанкнотите и евромонетите в обращение вече надхвърлят 8 млрд. евро

<p>Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот (ОБЗОР)</p>

Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот

Свят Преди 13 часа

Мисията на СДИПЧ ще следи кампанията, финансирането, медийното отразяване и изборния ден на 19 април

