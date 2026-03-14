Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

К онституционният съд на Италия обяви, че ще подкрепи нов закон от 2025 г., който значително ограничава признаването на гражданство. Според него правото на италианско гражданство ще се предоставя само на потомци с родител или дядо/баба, родени в Италия. Това автоматично изключва милиони потомци, родени в чужбина, и забранява двойното гражданство за диаспората, ако родителите им са имали друго гражданство.

Затяга се режимът за придобиване на италианско гражданство

Решението слага край на вековната практика на гражданство по произход (ius sanguinis), установена с гражданския кодекс от 1865 г. и потвърдена с последващи закони през 1912 и 1992 г. Досега италианците, живеещи в чужбина, можеха да предават гражданство на децата си, което осигуряваше връзка с родината през поколенията.

Сложен и скъп процес

Процедурата за признаване на гражданство вече става още по-трудна. Потомците трябва да предоставят актове за раждане, брак и смърт от родните градове на предците си, да докажат, че никой от тях не е загубил гражданството, и да чакат с години за консулска среща.

Жените, родили преди 1948 г., все още не могат да предадат гражданство, въпреки че от 2009 г. някои са спечелили дела за дискриминация по полов признак. Адвокати определят решението като „тежък удар“ за диаспората, като подчертават, че в рамките на едно семейство може да се получат различни резултати – един брат може да получи гражданство, друг – не.

Демографски проблеми и емиграция

Италия се сблъсква с демографска криза: населението намалява и застарява. Между 2020 и 2024 г. над половин милион жители са напуснали страната, а през 2024 г. рекордните 155 732 италианци емигрират. Проекти за привличане на потомци обратно, например в Сицилия, вече ще бъдат ограничени.

Възможности за обжалване

Въпреки решението на Конституционния съд, експерти като адвокат Марко Мелоне смятат, че все още има възможност за обжалване пред Касационния съд или евентуално пред Съдът на ЕС. Те съветват потомците с вече започнати дела да поискат отлагане, а тези, които още не са подали молба – да изчакат подходящ момент.

Според експертите новият закон и съдебното решение значително ще затруднят процеса за признаване на гражданство, но битката за правата на потомците на италианци не е напълно загубена.