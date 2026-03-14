Свят

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

14 март 2026, 08:26
Източник: iStock Photos

К онституционният съд на Италия обяви, че ще подкрепи нов закон от 2025 г., който значително ограничава признаването на гражданство. Според него правото на италианско гражданство ще се предоставя само на потомци с родител или дядо/баба, родени в Италия. Това автоматично изключва милиони потомци, родени в чужбина, и забранява двойното гражданство за диаспората, ако родителите им са имали друго гражданство.

Затяга се режимът за придобиване на италианско гражданство

Решението слага край на вековната практика на гражданство по произход (ius sanguinis), установена с гражданския кодекс от 1865 г. и потвърдена с последващи закони през 1912 и 1992 г. Досега италианците, живеещи в чужбина, можеха да предават гражданство на децата си, което осигуряваше връзка с родината през поколенията.

  Сложен и скъп процес

Процедурата за признаване на гражданство вече става още по-трудна. Потомците трябва да предоставят актове за раждане, брак и смърт от родните градове на предците си, да докажат, че никой от тях не е загубил гражданството, и да чакат с години за консулска среща.

Италия разреши да се признават за родители и двете жени в еднополово семейство след ин-витро

Жените, родили преди 1948 г., все още не могат да предадат гражданство, въпреки че от 2009 г. някои са спечелили дела за дискриминация по полов признак. Адвокати определят решението като „тежък удар“ за диаспората, като подчертават, че в рамките на едно семейство може да се получат различни резултати – един брат може да получи гражданство, друг – не.

  Демографски проблеми и емиграция

Италия се сблъсква с демографска криза: населението намалява и застарява. Между 2020 и 2024 г. над половин милион жители са напуснали страната, а през 2024 г. рекордните 155 732 италианци емигрират. Проекти за привличане на потомци обратно, например в Сицилия, вече ще бъдат ограничени.

Италия прие строг антиимиграционен закон

  Възможности за обжалване

Въпреки решението на Конституционния съд, експерти като адвокат Марко Мелоне смятат, че все още има възможност за обжалване пред Касационния съд или евентуално пред Съдът на ЕС. Те съветват потомците с вече започнати дела да поискат отлагане, а тези, които още не са подали молба – да изчакат подходящ момент.

Според експертите новият закон и съдебното решение значително ще затруднят процеса за признаване на гражданство, но битката за правата на потомците на италианци не е напълно загубена.

Източник: БГНЕС    
Италия гражданство закон
Последвайте ни
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Нов удар срещу руския „сенчест флот“: Швеция задържа капитан на танкер

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

Колко данъци дължите за доходи от България и чужбина

pariteni.bg
Най-големият ъпдейт на Google Maps от десетилетие ще освежи вехтата навигация

Най-големият ъпдейт на Google Maps от десетилетие ще освежи вехтата навигация

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 21 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 22 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 23 часа
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

България Преди 34 минути

На място работят екипи на пътноподдържащата фирма, които разбиват падналата скална маса, за да освободят пътното платно

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Учените за първи път доказаха връзка между обикновената настинка и рака

Свят Преди 37 минути

Анализирани са медицински данни на възрастни над 40 години

<p>Акция в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли</p>

Акция край Летния театър в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли на „car meeting“

България Преди 1 час

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени

<p>Какво време ни очаква през уикенда</p>

Слънце и до 17° градуса през уикенда, но и сутрешни мъгли

България Преди 1 час

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Свят Преди 10 часа

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

Свят Преди 10 часа

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани

<p>89% от левовете в обращение са изтеглени</p>

БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

Свят Преди 11 часа

Евробанкнотите и евромонетите в обращение вече надхвърлят 8 млрд. евро

<p>Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот (ОБЗОР)</p>

Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот

Свят Преди 11 часа

Мисията на СДИПЧ ще следи кампанията, финансирането, медийното отразяване и изборния ден на 19 април

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

Свят Преди 11 часа

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка

<p>Ердоган: Турция&nbsp;е подготвена за всички заплахи</p>

Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран, но е подготвена за всички заплахи

Свят Преди 12 часа

Изявлението идва, след като рано сутринта бяха задействани сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

Свят Преди 12 часа

Кадърът, заснет на остров Мартас Винярд, показва двамата британски политици по халати заедно с осъдения финансист

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

България Преди 13 часа

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект, който да задължи МС да се създаде фонд за компенсиране заради високите цени на горивата

Иран разреши на индийски танкери преминаване през Ормузкия проток

Иран разреши на индийски танкери преминаване през Ормузкия проток

Свят Преди 13 часа

В Индия се очаква да пристигне танкер със суров петрол от Саудитска Арабия, който е преминал по ключовия морски път около 1 март

Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

Тръмп: Путин може би малко помага на Иран

Свят Преди 13 часа

Американският президент допълни, че САЩ не се нуждаят от помощ в защитата от безпилотни летателни апарати

СДВР иззе над 50 кг наркотици и оръжия при спецоперация в София

СДВР иззе над 50 кг наркотици и оръжия при спецоперация в София

България Преди 13 часа

Задържани са криминално проявен мъж на 50 г. и жена на 55 г.

<p>&quot;Истината днес&quot;: Близки на загиналите от &quot;Петрохан&quot;&nbsp;и &quot;Околчица&quot;&nbsp;излязоха на протест</p>

Мирен протест пред Съдебната палата в София за случая "Петрохан - Околчица"

България Преди 13 часа

Събитието е организирано от майката на Николай Златков и близки на загиналите, засилено е полицейското присъствие и движението е ограничено

Всичко от днес

От мрежата

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 14 март, събота

Edna.bg

Роби с първи голям концерт в НДК

Edna.bg

Христо Янев пред историческо постижение

Gong.bg

Цървена звезда си хареса ас на ЦСКА

Gong.bg

Как се отразява поскъпването на горивата върху сметките ни в магазина

Nova.bg

Застудяването се връща през следващата седмица

Nova.bg