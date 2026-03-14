България

България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

Министър на енергетиката Трайчо Трайков разговаря с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

14 март 2026, 11:20
Източник: Министерство на енергетиката

У дължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ в България от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) обсъдиха на среща служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл. Това съобщиха от Министерството на енергетиката.

Двамата обсъдиха възможностите за адекватно адресиране на въпроса с оглед улесняване на процеса, което е от интерес за нормалното функциониране и стабилността на пазара, се отбелязва в съобщението.

На срещата са обсъдени актуални теми от двустранното енергийно сътрудничество, както и отражението на глобалните геополитически напрежения върху енергийните пазари.

Обсъдено е и партньорството с американската страна по стратегическия проект за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000 на компанията „Уестингхаус“. Отбелязано беше значението на проекта като ключов елемент от усилията за устойчиво развитие на българския енергиен сектор, включително чрез привличането на инвестиции с дългосрочна добавена стойност. 

Напредъкът по изграждането на Вертикалния газов коридор на наша територия също беше сред обсъдените теми. Предвид значението на инфраструктурата за диверсификация на доставките и за повишаване на енергийната сигурност в региона беше подчертан потенциалът на България да се утвърди като водещ маршрут за пренос на втечнен природен газ, включително доставки от САЩ.

Министър Трайков и временно управляващият посолството Макдауъл подчертаха значението на партньорството между двете държави и потвърдиха готовността за активно продължаване на ползотворното сътрудничество, пише още в съобщението.

Великобритания издаде през ноември миналата година специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс, припомня БТА. Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ. 

Източник: Анелия Цветкова, БТА    
Последвайте ни
Автобус помете няколко коли в София

Автобус помете няколко коли в София

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Борисов: Национални предадели подписаха договора с

Борисов: Национални предадели подписаха договора с "Боташ", същите предадоха и Левски, и Ботев

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Експлозия в еврейско училище в Амстердам

Фантомни специалисти ни лекуват в болниците

Фантомни специалисти ни лекуват в болниците

pariteni.bg
BYD лансира премиум марката си в Европа, която се зарежда за 5 минути

BYD лансира премиум марката си в Европа, която се зарежда за 5 минути

carmarket.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 1 ден
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 1 ден
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 1 ден
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

