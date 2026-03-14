България и САЩ обсъдиха удължаването на дерогацията за "Лукойл" и стабилността на енергийния пазар

У дължаването на дерогацията за четирите дъщерни дружества на „Лукойл“ в България от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) обсъдиха на среща служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл. Това съобщиха от Министерството на енергетиката.

Двамата обсъдиха възможностите за адекватно адресиране на въпроса с оглед улесняване на процеса, което е от интерес за нормалното функциониране и стабилността на пазара, се отбелязва в съобщението.

На срещата са обсъдени актуални теми от двустранното енергийно сътрудничество, както и отражението на глобалните геополитически напрежения върху енергийните пазари.

Обсъдено е и партньорството с американската страна по стратегическия проект за изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технологията AP1000 на компанията „Уестингхаус“. Отбелязано беше значението на проекта като ключов елемент от усилията за устойчиво развитие на българския енергиен сектор, включително чрез привличането на инвестиции с дългосрочна добавена стойност.

Напредъкът по изграждането на Вертикалния газов коридор на наша територия също беше сред обсъдените теми. Предвид значението на инфраструктурата за диверсификация на доставките и за повишаване на енергийната сигурност в региона беше подчертан потенциалът на България да се утвърди като водещ маршрут за пренос на втечнен природен газ, включително доставки от САЩ.

Министър Трайков и временно управляващият посолството Макдауъл подчертаха значението на партньорството между двете държави и потвърдиха готовността за активно продължаване на ползотворното сътрудничество, пише още в съобщението.

Великобритания издаде през ноември миналата година специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде Ройтерс, припомня БТА. Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г.

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.