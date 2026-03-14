Любопитно

Почитаме св. Бенедикт - монахът, който промени Европа

Він є роден около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия

Източник: iStock Photos/Getty Images

Н а 14 март честваме паметта на преподобния Бенедикт Нурсийски.

Основателят на общежителното монашество в Западна Европа се родил в около 480 г. в град Нурсия (сега Норча), Италия, и в юношеска възраст бил изпратен в Рим да се учи и възпитава в училище. Разпуснатият живот в столицата обаче предизвикал у младежа такова възмущение, че на 16-годишна възраст той решил да остави света и да се оттегли в пустинно място.

Заживял в една пещера в пълно усамотение.

Така прекарал три години в пост и молитва, която му помагала да понася трудовете и лишенията на отшелническия живот. А когато местни овчари открили жилището на пустинника, при него започнали да идват хора от околните планински селища за духовни наставления. Бог дарувал на благословения монах ("бенедиктус" на латински означава "благословен") голяма духовна мъдрост и сила да лекува болести.

Славата на преподобния Бенедикт се разнесла надалече.

Посетителите от разни места се събирали на тълпи около неговата пещера. С годините край преподобния се събрали над 150 монаси. Те приели духовното ръководство на преподобния Бенедикт и той се постарал да постави общежителното монашество на здрави духовни основи. Неговите строги правила отначало не се понравили на братята, но Бенедикт ги ръководел с голяма мъдрост и духовен опит.

После преподобният заминал на юг и в планинска местност между Рим и Неапол се заселил в една изоставена римска крепост на хълма Монтекасино. Там, в отдалечените и глухи местности, все още имало хора, които принасяли жертви на идоли.

Свети Бенедикт започнал да учи селяните на истинската Христова вяра и скоро покръстил много местни жители, които наставлявал в добродетелите.

Заедно с монасите преподобният превърнал старата крепост в манастир. Написал и устав за своите монаси, които по неговото име и сега се наричат бенедиктинци.

Упокоил се в 543 г.

Източник: БТА, проф. Иван Желев    
Бенедикт Нурсийски Европа почит
Последвайте ни
Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Обрат във времето: Студът се завръща следващата седмица, къде ще има сняг

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

Как кризата с горивата ще повлияе на джоба и сметките ни в магазина

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Срути се скална маса по пътя Хвойна – Чепеларе, движението е затруднено

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
10 породи котки с красиви сини очи

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg
<p>Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги</p>
Ексклузивно

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Преди 23 часа
Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов
Ексклузивно

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Преди 23 часа
<p>Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес</p>
Ексклузивно

Тръмп: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Преди 1 ден
Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран
Ексклузивно

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Рисковани ходове преобразяват терена в „The Floor”

Любопитно Преди 1 час

Кой ще атакува и кой ще заложи на сигурно – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Свят Преди 2 часа

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Година след трагедията в Кочани: РСМ почита паметта жертвите

Свят Преди 2 часа

<p>Акция в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли</p>

Акция край Летния театър в Горна Оряховица: Полицията провери десетки коли на „car meeting“

България Преди 2 часа

Подобни акции през последните седмици бяха проведени и в други градове в региона, сред които Велико Търново и Павликени

Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Човекът може да живее до 200 години? Учени откриха „протеина на дълголетието“ в китовете

Любопитно Преди 3 часа

Тайната на вечната младост и устойчивостта на рака може да се крие в едно от най-дълголетните същества на Земята – гренландския кит

536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

536 година: Когато Слънцето изгасна и светът потъна в най-ужасния си кошмар

Любопитно Преди 3 часа

Не всички части на света са преживяли един и същ спад

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

14 март: Когато една цяла държава се превърна в детектив

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Какво време ни очаква през уикенда</p>

Слънце и до 17° градуса през уикенда, но и сутрешни мъгли

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Мерц призова за "убедителен план" за прекратяване на войната в Иран

Свят Преди 11 часа

Същевременно той отново заяви, че Берлин поддържа ключовите цели на САЩ и Израел

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

САЩ предлагат $10 млн. за информация за иранските лидери

Свят Преди 12 часа

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани

<p>89% от левовете в обращение са изтеглени</p>

БНБ: 89% от левовете в обращение са изтеглени към 13 март

Свят Преди 12 часа

Евробанкнотите и евромонетите в обращение вече надхвърлят 8 млрд. евро

<p>Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот (ОБЗОР)</p>

Прокуратура, МВР и ДАНС се мобилизират срещу купения вот

Свят Преди 12 часа

Мисията на СДИПЧ ще следи кампанията, финансирането, медийното отразяване и изборния ден на 19 април

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

Китай одобри мозъчен имплант, който възстановява движението при парализирани пациенти

Свят Преди 13 часа

В мозъка на пациента се поставя миниатюрен модул с размерите на монета, който отчита електрическата активност на мозъка

<p>Ердоган: Турция&nbsp;е подготвена за всички заплахи</p>

Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран, но е подготвена за всички заплахи

Свят Преди 13 часа

Изявлението идва, след като рано сутринта бяха задействани сирени за въздушна тревога във военновъздушната база "Инджирлик" в Турция

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

По халати с Епстийн: Появи се нова снимка на принц Андрю и Питър Манделсън

Свят Преди 14 часа

Кадърът, заснет на остров Мартас Винярд, показва двамата британски политици по халати заедно с осъдения финансист

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

На първо четене: НС прие мерки срещу ценовия шок на енергийните пазари

България Преди 14 часа

"ДПС - Ново начало" внесе законопроект, който да задължи МС да се създаде фонд за компенсиране заради високите цени на горивата

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Хванаха нарушители с моторни шейни в Рила

sinoptik.bg
1

Какво знаем за обсерваторията "Рожен"

sinoptik.bg

Миранда Пристли пак е шефката от ада, а кофата за пуканки на „Дяволът носи Прада 2“ се превърна в дизайнерска чанта

Edna.bg

Дневен хороскоп за 14 март, събота

Edna.bg

Сблъсък на амбиции: Арсенал срещу Евертън

Gong.bg

Спортни новини на NOVA (13.03.2026)

Gong.bg

Как се отразява поскъпването на горивата върху сметките ни в магазина

Nova.bg

Изтича срокът, в който могат да се правят промени в имената и състава на коалициите за изборите

Nova.bg